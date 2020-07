Fête de l’indépendance : Le chef de l’état reçoit les vœux des présidents de plusieurs pays

«A l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant de :

- Mme Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d’Ethiopie ;

- M. Ram Nath Kovind, président de la République de l’Inde ;

- M. Hassan Rohani, président de la République islamique d’Iran ;

- M. Daniel Ortega, président de la République du Nicaragua et Mme Rosario Murillo, sa vice-présidente ;

- M. Nicolas Maduro Moros, président de la République bolivarienne du Venezuela ;

et - M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et chef de l’Etat, précise la même source.

Après avoir adressé ses remerciements à ses homologues, le Président de la République «s’est félicité des bonnes relations d’amitié et de solidarité existant entre l’Algérie et ces pays frères et amis», réaffirmant sa volonté de «poursuivre les efforts communs pour leur renforcement et la consécration du dialogue et de la concertation avec leurs dirigeants».