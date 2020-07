Polisario : Il est évident que l'UE ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental

Réagissant aux récentes déclarations du Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, qui a affirmé que l’Union ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental, le responsable sahraoui a souligné, dans un entretien à l'APS, que «cette déclaration est effectivement d’une clarté remarquable, ce qui explique qu’elle a eu tant d’impact».

L'ambassadeur sahraoui a fait remarquer que «sur le fond, il ne s’agit pas d’un changement de doctrine : c’est simplement la prise en compte du cadre juridique qui s’impose à tous depuis l’arrêt de 2016 que la Cour de justice de l’UE (CJUE)». Il a soutenu que «cette déclaration tient plus du juridique que du politique, et c’est logique».

«La demande fondamentale du peuple sahraoui c’est d’exercer son droit à l’autodétermination. Cette demande est portée par une volonté politique mais nous ne revendiquons rien : nous demandons l’application du droit (...) depuis maintenant plus de 60 ans», a insisté le diplomate sahraoui.

Il a rappelé dans ce cadre que la CJUE «a été très claire dans son arrêt de 2016 : deux territoires distincts et séparés, et pas de souveraineté du Maroc qui est seulement puissance militaire occupante».

Il a fait observer que ce cadre est maintenant complété par un arrêt de la CJUE du 12 novembre 2019 imposant un étiquetage spécial pour les produits issus des colonies en Palestine.

Rappelant que les arrêts de la CJUE ont confirmé que la présence marocaine au Sahara occidental est une occupation militaire, M. Oubi a souligné que «l’arrêt de 2019 pour la Palestine se fonde sur les principes posés par l’arrêt de 2016 pour le Sahara occidental».

A propos de l'étiquetage des produits en provenance du territoire sahraoui occupé, M. Oubi a souligné que le Polisario ne demande pas l’étiquetage de ces produits, parce que «ces étiquettes, c’est une manière de légaliser les produits, et donc de donner une sécurité juridique aux entreprises européennes qui sont impliquées dans la colonisation», affirme-t-il. «Nous contestons totalement la capacité du Maroc ou d’entreprises agréées par le Maroc à certifier une origine au Sahara occidental alors que ce n’est pas chez eux. Est-ce que vous imaginez l’Italie en train de certifier des produits français ?», a-t-il expliqué.

Le diplomate sahraoui évoque, dans ce sillage, la position du Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraouie, qui a tranché que la solution est le consentement du peuple sahraoui.

Concernant la bataille judiciaire que mène le Polisario auprès des instances européennes pour défendre les droits du peuple sahraoui et ses richesses naturelles, M. Oubi a indiqué que son mouvement a déposé devant la Cour européenne deux requêtes en annulation, contre l’Accord d’association et contre l’Accord de pêche signés illégalement entre l'UE et le Maroc.

Il a déclaré dans ce contexte que le Polisario «demande l’annulation car il ne peut y avoir d’activité qu’avec le consentement du peuple sahraoui, et le peuple est opposé à cette colonisation».

Ilo a soutenu que «c'est le début de la fin pour la colonisation du Maroc», expliquant que «le makhzen recourt à la propagande habituelle sur les amis européens, mais en réalité à partir du moment où nous actionnions l’outil juridique devant un vrai tribunal indépendant, il se trouve en perdition».

Il a par ailleurs estimé qu'à partir du moment où «le Maroc signe un accord d’extension, il reconnaît qu’il faut étendre l’accord UE/Maroc à un territoire sur lequel il n’est pas souverain, le Sahara occidental».

«En tant que Sahraouis, nous ne pouvons pas accepter un accord signé avec le Maroc qui soit étendu sur notre territoire. C’est un affront à notre souveraineté. Et pour le Maroc, cet accord va jouer comme une catastrophe, car pour accepter l’extension sur le territoire du Sahara occidental, il a dû accepter qu’il n’était pas souverain sur ces territoires», a conclu M. Oubi.