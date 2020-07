Sidi Bel-Abbès : Visite de travail du Premier Ministre aujourd’hui

Relancer l’activité socio-économique

189 zones d’ombre recensées

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectue, aujourd’hui, une visite à Sidi Bel-Abbès qui lui permettra de prendre connaissance des principales préoccupations des habitants de la wilaya où on a recensé 189 zones d’ombre, notamment dans sa partie sud.

Cela n’a pas empêché la réalisation dans la wilaya d’infrastructures administratives et socio-éducatives, un tronçon autoroutier de 71 km et la mise en service du tramway ou encore l’extension et la modernisation du réseau ferroviaire desservant le Sud et les Hauts Plateaux.

Par ailleurs, il y a des difficultés rencontrées dans les secteurs de l’habitat, de l’aménagement, de l’hydraulique, des travaux publics et de la santé.

Le programme d’action des autorités locales prend en considération de telles données pour parvenir à l’équilibre régional en exploitant tous les atouts et relancer l’activité socio-économique. «Il y a effectivement de grandes potentialités à rentabiliser», note le wali, Limani Mustapha.

Ces derniers mois, de nombreux efforts sont consacrés à la protection de la population contre le virus en dépit de quelques faiblesses.

Une contrainte qui n’a guère empêché le maintien de la cadence dans la réalisation des projets du bâtiment où l’on prévoit la réception de 2.300 logements sociaux pour la résorption de l’habitat précaire et de récupérer un foncier de plus de 23 hectares devant servir de sites à de nouveaux équipements.

Une étude a été finalisée par le Groupe Hasnaoui pour la réalisation de cités conformes aux normes écologiques sans solliciter l’apport de l’Etat mais seulement grâce à un contrat entre le promoteur et l’acquéreur. Les éco-quartiers contribuent à améliore le cadre de vie et à promouvoir l’environnement urbain.

Pour les travaux publics, l’état des routes au niveau notamment du chef-lieu laisse à désirer.

En ce qui concerne l’hydraulique, la préoccupation majeure demeure l’aménagement de l’oued Mekkerra, ce canal d’eaux usées à ciel ouvert, et l’alimentation en eau potable.

Un plan d’action a été élaboré mais il n’est pas réalisé par manque de ressources financières d’où la nécessité de lever le gel sur toutes les opérations envisagées.

Le secteur de la santé, qui a bénéficié de la réception du centre anti-cancer et deux hôpitaux à Tabia et à Ras El Ma et le CHU Hassani-Abdelkader, mérite une attention particulière.

Une étude a été prévue pour la réalisation d’un nouveau CHU dans la perspective de répondre aux besoins et attentes des patients. A signaler aussi le problème du sous-encadrement, de disponibilité de laboratoires et d’un service de radiologie.

La crise sanitaire a mis à nu les carences et montré les limites du secteur, ce qui nécessite une refonte du secteur basée sur l’encadrement de ces structures en quête d’efficacité et de rigueur dans leur organisation.

Le secteur a bénéficié d’enveloppes financières conséquentes pour sa remise à niveau et sa modernisation.

La wilaya dispose d’un mont forestier et de parcours steppiques et ressources agricoles. Une exploitation agricole spécialisée dans l’arboriculture sera visitée par le Premier ministre.

L’exploitation de la nappe alfatière et la plantation d’arbres fruitiers auront des incidences sur le développement de ces filières.

Le Premier ministre se rendra au douar El Jouaher pour le lancement du projet de raccordement en gaz naturel, ce qui revêt un caractère symbolique pour relever l’intérêt accordé par l’Etat aux zones d’ombre au nombre de 189 dans la wilaya.

Une enveloppe financière a été dégagée pour l’éclairage rural et l’aménagement pour améliorer le cadre de vie des populations rurales.

Abbès Bellaha