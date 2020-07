Fil rouge de la Radio nationale : Journée de mobilisation et de sensibilisation sur la covid-19

Tels sont les mots clés qui ont été répétés hier par la Radio nationale lors d'une journée de mobilisation et de sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19.

L'ensemble des 54 antennes nationales, régionales et des chaînes thématiques y ont participé. La radio est un canal idoine dans la stratégie de communication afin de fournir des explications pertinentes et diffuser des messages en direction des citoyens pour les sensibiliser sur les dangers du non-respect de la distanciation sociale et des mesures de prévention.

Des institutions concernées par la lutte contre la pandémie ainsi que la société civile y ont été associées. La radio a aussi tendu le micro au personnel de la santé.

Sur Radio Algérie internationale, l’animatrice affirme qu’il s’agit d’un plan de riposte médiatique qui ne peut réussir que s’il y a une adhésion massive de la population, en respectant scrupuleusement les gestes barrières dont le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale, car un afflux massif de malades risque de saturer les hôpitaux.

Sur la chaîne I, l’importance de la consultation a été soulignée par le professeur Riad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie, qui a insisté sur la prise en charge rapide du patient pour ne pas développer des formes graves de la maladie.

Sur la chaîne II, le professeur Madjid Bessaha, chef de service de médecine légale à l’hôpital de Beni Messous a affirmé que «la stratégie de lutte mise en place est pertinente et sera à même d’être une véritable riposte à la maladie».

«Il s’agit d’un fort déploiement médiatique», poursuit-il à l’adresse de la population, pour mener des actions de sensibilisation.

«De plus en plus de jeunes sont touchés»

«Médias, professionnels de la santé, responsables politiques et société civile doivent conjuguer leurs efforts pour réussir ce défi. J’appelle à une coordination entre l’ensemble des services hospitaliers du pays pour pouvoir prendre en charge l’ensemble des patients», soutient-il, avant de rappeler que de plus en plus de jeunes sont touchés par le coronavirus et développent des formes graves.

«Le coronavirus n’est pas une maladie qui touche uniquement les personnes âgées ou vulnérables, et ces dernières semaines nos services reçoivent majoritairement des jeunes», a-t-il averti.

Lui emboîtant le pas, l’épidémiologiste Abdelkrim Soukhel a mis en évidence l’impérieuse nécessité en cas d’hospitalisation à domicile de respecter scrupuleusement un protocole spécifique en demeurant dans une pièce isolée qu'il faut aérer régulièrement et en évitant de prendre des repas avec le reste de la famille. Il a également déclaré qu’en cas de symptômes, il ne faut pas hésiter à contacter immédiatement le 3030.

Sur radio Coran, un médecin a mis en relief le fait qu’il est inacceptable de voir qu’il y a encore des citoyens qui ne portent pas la bavette, ou que certains remettent en question l’existence même du virus. Il a appelé à la vigilance et à éviter tout rassemblement familial.

«Nous sommes en été, une saison propice aux rassemblements. Il faut bannir tous les rassemblements, fussent-ils avec des proches», insiste-t-il.

Pour sa part, le laborantin biologiste Hamoud Sid-Ahmed est intervenu sur les ondes de cette même radio pour parler de son quotidien. Hamoud a indiqué que l’augmentation du nombre de cas est fulgurante.

Il a évoqué le fait que son laboratoire est itinérant et active dans les coins reculés du pays pour pouvoir dépister un grand nombre de personnes.

«Nous sommes en mission pour apporter à l’ensemble de nos concitoyens un dépistage fiable qui n’est autre que le maillon central pour lutter contre la maladie», affirme-t-il.

Enfin, sur radio El Bahdja, des spots de sensibilisation sont diffusés en continu. Le journaliste Kheiredinne Benzahrour s’est rendu dans divers endroits de la capitale.

Il a constaté que plusieurs personnes ne respectent pas les règles de prévention.