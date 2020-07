Sétif : Nouveau matériel de protection et d'analyse

Le wali a réitéré les directives du Président de la République à l’effet de briser la chaîne de propagation du virus et assure sa disponibilités à apporter tous les moyens pour consolider l’action du personnel de santé.

La réquisition d’hôtels pour le personnel soignants dans les daïras de Sétif, Ain el Kebira, Ain Oulmène et El Eulma et pour les patients en confinement est décidée. Il est prévu la réception de 500.000 bavettes homologuées et 10.000 réactifs d’ici la fin de semaine ainsi que la levée des contraintes d’approvisionnement en oxygène au CHU de Sétif et aux hôpitaux d’El Eulma, Ain el Kebira et Ain Oulmène. «Le grand défi que nous avons à relever est celui de diminuer le nombre de décès», relève le wali. Il est demandé aux membres de cette commission d’examiner des voies et moyens à mettre en œuvre pour agir ensemble. Les membres du corps soignant évoquent l’action des autorités centrales et locales et leur disponibilité en ces moments particulièrement sensibles et relèvent les contraintes et autres insuffisances sur lesquels ils butent. Le Pr Bouchenak, chef de services des urgences, relève l’insuffisance de lits d’hospitalisation au CHU et des moyens d’oxygénothérapie pour traiter 300 malades. «Nous demandons à être accompagnés pour désengorger le CHU», ajoute-t-il. De son côté, le Pr Moumeni souligne la nécessité de protéger le pavillon des urgences médicochirurgicales et ne pas y intégrer les malades atteints de la Covid-19. Quant au Pr Sahli, il met l’accent sur la disponibilité des réactifs et la rupture enregistrée dans ce domaine. Le wali rassure en annonçant la disponibilité de 10.000 réactifs. Le Pr Mesbah souligne que le taux de mortalité est lié au retard accusé dans la prise en charge et aux problèmes de dépistage.

Les intervenants demandent la mise en place d’une unité de la PCH à Sétif.

F. Zoghb