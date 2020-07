Médecins généralistes : Multiplier les enquêtes épidémiologiques

Son président, Salah Laouar, estime que le problème ne réside pas dans le manque de spécialistes, mais plutôt dans le fait que le pays est confronté à une épidémie contagieuse qui a de graves effets sur la santé publique, nécessitant la mobilisation des 40.000 médecins généralistes en activité. Leur apport vient en appui aux spécialistes en médecine préventive et épidémiologique, affirme-t-il. Le président du SNMG souligne que toutes les APC disposent d’un bureau d'hygiène au sein duquel exerce un médecin généraliste qui peut ouvrir une enquête épidémiologique afin d’atténuer la propagation de l'épidémie. Il ajoutera qu’«il n'y a d'autre solution, pour faire face à la contamination avec la mutation génétique du virus. Les méthodes préventives et la réalisation de tests de dépistage suivis d'une enquête épidémiologique auprès des personnes proches du cas infecté pour envisager l'intervention en fonction des résultats obtenus, sont impératifs.»

Lors d'une rencontre du Syndicat avec le ministre de la Santé, les médecins généralistes ont exprimé leur volonté de contribuer à la lutte contre la pandémie. Néanmoins, dit-il, les médecins généralistes ont été mis à l’écart. Les médecins au niveau des services Covid-19 exercent sous pression et ont besoin d’être renforcés par tous les médecins, y compris ceux du privé, dit-il.

Il préconise des contrôles périodiques du personnel de la santé, la distribution de caméras thermiques et autres moyens de prévention pour faire face à la pandémie.

Le Dr Laouar explique qu'en l'absence d'un vaccin, les citoyens doivent prendre conscience que l'Algérie entrera dans la phase de coexistence pour une longue période avec cette maladie et soutient que si on veut éviter une «coexistence agressive», toutes les conditions d'hygiène individuelles et collectives et de distanciation sociale doivent être respectées en sus de l’obligation du port du masque.

Salima Ettouahria