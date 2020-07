Lutte contre la pandémie du coronavirus : M. Benbouzid met l'accent sur une meilleure prise en charge du citoyen

«Je ne veux pas qu'un citoyen aille dans un hôpital et qu'on lui dise qu'il n y a pas de place. C'est inadmissible, car le nombre de lits est suffisant pour une meilleure prise en charge des citoyens» a indiqué le Pr Benbouzid dans une déclaration à la presse au terme d'une rencontre en visio-conférence avec les directeurs de wilaya de la santé et de la population, et des responsables de structures hospitalières du pays. Il a indiqué que l'augmentation des cas du COVID-19, source «d'inquiétude, nous pousse à nous solidariser davantage pour faire face à cette pandémie», relevant que le nombre de décès restait «stable». Le Pr Benbouzid a assuré, dans ce sillage, que l'Algérie recelait des compétences et des potentialités à même de faire face à cette pandémie, mais il suffisait, a-t-il ajouté, d'exploiter ces ressources «efficacement».

«Notre plus grande préoccupation c'est d'être au service du citoyen. J'ai été chargé par le Président de la République du secteur de la Santé pour accomplir cette tâche», a-t-il affirmé. Le ministre de la Santé a transmis un message à l'ensemble des responsables de la santé du pays pour s'organiser en offrant, dans les plus brefs délais, un pourcentage de moyens pour la prise en charge médical pour les urgences, ajoutant que tout le reste doit être consacré à la lutte contre la COVID-19. Il a insisté sur le renforcement du dispositif sur le terrain afin d'augmenter les capacités de prise en charge et anticiper sur la saturation des services dédiés à la COVID-19. Il a également mis l'accent sur l'augmentation des capacités des lits d'hospitalisation et des lits de réanimation au niveau des structures en les renforçant en équipements et personnels, et pour ouvrir éventuellement d'autres services et même d'autres établissements. «Nous sommes tous COVID-19. Même si le nombre venait à augmenter, et avec la disponibilité des lits et des soins, tout se passera dans le calme et la sérénité», a-t-il rassuré, affirmant que tout le personnel est mobilisé «jusqu'au bout, car chaque jour nous donne une nouvelle expérience».