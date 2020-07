Grand champion du décathlon : Larbi Bouraâda vit une situation insoutenable

Dans un entretien accordé à nos confrères d’El-Heddaf Tv, l’un des meilleurs sportifs algériens actuels a fait des révélations fracassantes sur sa situation - à vous couper le souffle-, et les conditions insoutenables dans lesquelles il se trouve. Incroyable de penser un instant ce qu’il endure, alors même qu’il a toujours représenté dignement l’Algérie.

Pour rappel, Larbi Bourraâda âgé de 32 ans, natif de Ouled Hadadj près de Reghaia, grand champion national, est quadruple champion d'Afrique en 2008 à Addis-Abeba, en 2010 à Nairobi, en 2014 et 2018 et détenteur du record d'Afrique du décathlon avec 8.521 pts, à l'occasion du décathlon des Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, avec une méritoire de 5e place. Une grande performance en soi dans le gotha des plus grands décathloniens du monde de cette décennie. Une spécialité très complexe et difficile, où seuls les plus performants, les plus audacieux et les plus coriaces peuvent s’imposer en dépassant leurs limites physiques, avec dix spécialités au programme.

Que vit-il au juste comme situation ? Larbi Bouraâda a fait des révélations fracassantes sur le mépris dont-il est victime. Il a fait savoir tout d’abord qu’il n’a aucun revenu en tant qu’athlète d’élite de l’athlétisme algérien. Il enfonce le clou en affirmant aussi qu’il n’a ni assurance, ni carte d’athlète, ni rien d’autre, bref livré à lui-même... Il a même fait insinué qu’il avait les «poches vides» en ce moment et demeure, jusqu’à ce jour, à la charge de ses parents, les remerciant au passage de leur soutien indéfectible. Pire encore, il ne bénéficie d’aucun régime alimentaire, ni de moyens matériels appropriés en tant que sportif d’élite, ajoutant même une autre couche en faisant savoir qu’il se nourrissait de sandwichs après ses entraînements. Il ne possède pas de carte Chiffa car il n’est pas affilié à la caisse nationale d’assurance sociale (CNAS). Père de deux fillettes, Larbi Bouraâda qui souffre en silence a décidé de ne plus se taire. Malgré sa situation, il fait part d’une sagesse et d’un calme olympien au moment où il faisait ses déclarations à nos confrères

d’El Heddaf Tv, qui montrent bien l’éducation et la gentillesse de ce grand décathlonien algérien.

On lui a d’ailleurs même proposé de changer de nationalité et de représenter un autre pays - ce qui le mettra à l’abri financièrement - , mais il a refusé, préférant ne jamais changer les couleurs nationales qu’il continuera à défendre, quitte à ne rien percevoir, affirmant qu’il demeure très attaché à l’Algérie, sa patrie. Il demande aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer sa situation sociale et sportive, et qu’il puisse enfin bénéficier de ses droits bafoués. Il espère par ailleurs bénéficier d’un poste budgétaire pour se reconvertir en entraineur et ainsi former à l’avenir des athlètes performants dans sa discipline, le décathlon, grace à sa riche expérience en la matière.

Franchement, ce que l’on vient d’apprendre de la situation de Larbi Bouraâda dépasse tout entendement. Ainsi, mis à part, les moyens financiers qui lui sont octroyés par la tutelle (MJS) lorsqu’il prépare une compétition continentale, régionale ou internationale, comme cela est le cas des autres athlètes internationaux, ce jeune homme est livré à lui-même durant toute l’année.

Il a expliqué que les primes qu’il percevait lorsqu’il décrochait un titre africain où s’illustrait en compétition continentale, il s’en servait uniquement pour payer ses dettes, du moment que le reste de l’année il ne disposait d’aucun revenu. Comment se fait-il qu’un athlète de ce calibre, qui a toujours hisser haut le drapeau algérien, soit marginalisé, délaissé, voir méprisé à ce point ? C’est inqualifiable ! Un champion de son envergure, comme d’autres que compte notre pays, doi bénéficier de toute l’attention et du soutien attendus. Il s’agit d’un ambassadeur digne de ce nom de l’Algérie. Il a toujours donné et véhiculé une bonne image de notre pays dans le concert des nations. Bouraâda a tenu à préciser enfin qu’il n’est pas le seul à se retrouver dans cette situation et que plusieurs athlètes d’élite vivent le même calvaire. On se demande que fait la Fédération algérienne d’athlétisme ? Le MJS est aussi interpelé dans cette histoire dramatique. Fier, Bouraâda a refusé l’aide financière apportée par des bienfaiteurs qui en prenant connaissance de sa situation après ses déclarations sur El Heddaf Tv et sur les réseaux sociaux, ont tenu à lui apporter leur soutien financier. Très touché, il les a remercier pour leur geste, comme il a tenu à remercier tous ceux qui se sont solidarisés avec lui, précisant qu’il demande seulement à recouvrir ses droits en tant qu’athlète d’élite algérien et bénéficier de ce qui lui revient de droit, comme le stipulent les lois réservées aux sportifs d’élite et comme le recommande le bon sens, tout simplement...

Mohamed-Amine Azzouz