Points de vente de cheptel : Le ministère de l’Agriculture établit un nouveau cahier des charges

C’est ce qu’a révélé à El Moudjahid, le vice-président de la Fédération nationale des éleveurs (FNE), au sortir d’une réunion, tenue, hier, avec notamment des représentants des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que des organisations de défense et de protection des consommateurs.

Selon Belkacem Mazroua, ce cahier des charges devra définir minutieusement tout ce qui a trait aux points de vente de cheptel à l’approche de l’Aïd El-Adha et surtout mettre en avant les conditions sanitaires afin de lutter contre la transmission et la propagation de la Covid-19. Il stipule la présence de vétérinaires, de représentants des APC, des services de sécurité et des comités de quartier au niveau de ces points de vente afin d’éviter les regroupements ainsi que l’organisation d’opérations de désinfection de façon bi-quotidienne. «Nous sommes satisfaits quant à l’élaboration de ce texte qui répond parfaitement à la politique de la fédération en termes de protection sanitaire des éleveurs, des maquignons et des consommateurs, nous verrons son application sur le terrain», estime le président de la FNE, qui souhaite que le rite du sacrifice soit maintenu sous certaines conditions sanitaires. «On n’a pas le droit de jouer avec la santé et la vie des citoyens, tout le monde doit respecter les mesures barrières et les conditions sanitaires imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus», insiste-t-il. «Maintenir ou annuler le rite du sacrifice revient au Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la Covid-19 qui transmettra ses suggestions au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs», souligne-t-il.

Lors de cette réunion, Mazroua a suggéré au ministère de tutelle de garder les marchés à bestiaux fermés sans pour autant interdire les points de vente. «Nous demandons la mise en place et l’organisation de points de vente d’ovins et de bovins dans le respect des conditions sanitaires afin de permettre aux consommateurs de pouvoir acheter en toute tranquillité», explique notre interlocuteur qui insistera cependant sur le respect des mesures barrières par les maquignons et les citoyens qui veulent acquérir une bête pour le sacrifice. Pour ce qui est des points de vente de la wilaya d’Alger, il rappelle que cette année les pouvoirs publics prévoient 140 points alors que les années précédentes, il y en avait 16 seulement. «Je peux rassurer les citoyens sur la disponibilité de cheptel ovin et des prix raisonnables, vu le contexte actuel de la crise sanitaire qui secoue le pays depuis 4 mois déjà. D’habitude, le cheptel sacrifié par les familles algériennes tourne autour de 6 millions de têtes mais cette année, avec l’arrêt des activités commerciales dans les restaurants, les hôtels, les fast-food mais aussi la suspension des fêtes de mariage, en sus des quotas destinés aux cantines scolaires et restaurants des cités universitaires, nous disposons aujourd’hui de 2 millions de têtes supplémentaires, soit un total de 8 millions de têtes», a-t-il révélé. Il affirmera également que la fédération a convenu avec les maquignons, du fait de la disponibilité du cheptel, de proposer des tarifs qui varieraient, selon lui, entre 30.000 DA et 50.000 DA.

Mazroua affirmera par ailleurs que la fédération se réunira avec les représentants des Affaires religieuses et des Wakfs, des chambres agricoles, des vétérinaires et probablement le président de l’organisation nationale des consommateurs (APOCE) en vue de mettre en place une commission afin de discuter des problèmes des éleveurs. Evoquant les problèmes que rencontrent quotidiennement les éleveurs, notre interlocuteur assure que les maquignons font face aux prix élevés du fourrage, à la rareté de l'eau dans certaines régions steppiques et sahariennes sans oublier les maladies animales.

Mohamed Mendaci