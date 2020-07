Conseil national autonome des imams : Appel à la réouverture progressive des mosquées

Dans un communiqué sanctionnant une réunion tenue samedi dernier, posté sur sa page facebook, le CNAI préconise à cet effet le maintien de la fermeture des salles d’ablution et des salles de prière des femmes, suggère d’observer les prières dans les espaces ouverts des mosquées, du moins pour celles qui en possèdent, et plaide pour le respect de la distanciation ainsi que le retrait de tout ce qui circule entre les mains tels que les Livres saints et autres «sedjdate».

L’organisation de Djamel Ghoul donne toutefois la possibilité aux conseils scientifiques des mosquées de décider de la manière d'ouvrir progressivement les mosquées, tout en tenant compte des particularités de chaque wilaya, et compte sur l’implication des imams des mosquées et des cadres des Affaires religieuses pour la tenue de la prière du vendredi dans des conditions rigoureuses, dont la limitation du nombre des fidèles.

«La réouverture progressive des lieux de culte peut fortement soulager nos citoyens et atténuer la pression due à la grave crise sanitaire que traverse l’Algérie. Ce serait au final un message de quiétude que pourrait délivrer le gouvernement aux Algériennes et aux Algériens qui commencent à s’inquiéter sérieusement de cette situation de fermeture des mosquées alors que depuis le déconfinement opéré après l’Aïd El Fitr, plusieurs activités avaient repris», explique notre source qui tacle au passage la commission de fetwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour son «mutisme» sur la question.

Concernant le rituel de l’Aïd El Adha, le Conseil national autonome des imams tient à dénoncer les voix qui appellent à l’annulation du sacrifice et affirme qu’il n’existe aucune preuve scientifique de risque de propagation du virus à cause de ce rituel, notamment si les mesures de prévention seront rigoureusement respectées. «L’appel à l’annulation du sacrifice de l’Aïd El Adha sous prétexte de risque de propagation de la pandémie du Coronavirus est à notre sens invalide et sans fondement», estime le Conseil qui défie ceux qui soutiennent cette option de fournir des preuves scientifiques.

Le Conseil considère qu’il faut faire le distinguo entre interdire les rassemblements familiaux, de peur de voir le virus se propager, et l’annulation du rituel. Le CNAI signale dans ce sens que les éleveurs et les vendeurs de viandes continuent d’approvisionner le marché, en fournissant tous types de viandes de bétail, ce qui prouve que l’égorgement de bétail n’a rien à voir avec la Covid-19 puisque la maladie est toujours là. Il faut dire que depuis deux semaines, le bilan épidémiologique quotidien a influé sur les marchés à bestiaux, alors que l’Aïd El Adha approche. Cela inquiète les citoyens, mais aussi la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie.

Cette situation a amené le Dr. Bekkat-Berkani, membre du Comité scientifique, à envisager une éventuelle possibilité d’annuler la pratique religieuse sacrificielle, en raison des risques de dissémination de l’infection. Selon lui, l’observance du rite sacrificiel constitue une aventure périlleuse, cependant la décision finale revient à la Commission de la Fetwa du ministère des Affaires religieuses.

Salima Ettouahria