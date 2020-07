GRAND ANGLE : Gros risque

Même s’il est difficile pour ceux qui se trouvent loin de Bamako d’y répondre, il n’en demeure pas moins que ces interrogations méritent qu’on s’y attarde. D’autant que samedi, le chef de la diplomatie algérienne a déclaré, à l’occasion de son passage au forum du quotidien arabophone El Chaab, que «le conflit libyen impacte la situation au Mali». M. Boukadoum n’en dira pas plus, mais il n’est pas ardu d’y voir un lien avec les derniers évènements.

Il est dès lors difficile de croire que la montée des tensions au Mali soit une simple coïncidence. D’autant que les observateurs auront relevé ces derniers mois des signes qui ne trompent pas. Le refus de plus en plus manifeste de toute présence étrangère sur le sol malien, y compris celle des forces des Nations unies, la multiplication des attaques terroristes contre l’armée malienne et les forces de la Minusma, l’aggravation des violences intercommunautaires et les retards dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger sont autant de signaux annonciateurs d’une crise qui a fini par éclater et qui risque de prendre une ampleur telle qu’elle mettra une nouvelle fois la souveraineté et l’intégrité du Mali en danger si des mesures urgentes ne sont pas prises.

En effet, avec le rejet des résultats des dernières législatives qui a donné lieu à la contestation du président Ibrakim Boubacar Keita, au pouvoir depuis 2013, il n’en demeure pas moins que cette raison n’est que l’élément déclencheur d’une crise qui couvait depuis plusieurs mois. Pour preuve, c’est la troisième grande manifestation organisée en moins de deux mois par la coalition du Mouvement du 5 juin, composée de chefs religieux, d’hommes politiques et de la société civile. Une manifestation qui a dégénéré. Des scènes de violences et de saccage ainsi que des tentatives d’occupation des institutions et services stratégiques ont eu lieu. Ce qui démontre quel objectif visent les meneurs de cette contestation qui a enregistré ses premiers morts et des dizaines de blessés.

Du reste, c’est à juste titre que cette situation fait craindre une aggravation de l’instabilité du pays, déjà confronté depuis 2012 à des attaques terroristes et des violences intercommunautaires. L’appel à la désobéissance civile lancé par l’opposition et la détermination affichée par le Président Keita de faire en sorte et «sans faiblesse aucune» que la sécurité des biens, des citoyens et des institutions soit assurée, n’augure rien de bon. C’est pourquoi il est souhaité que l’engagement du Président malien à poursuivre le dialogue et à prendre les mesures pour apaiser les tensions soit pris en compte par l’opposition. Le Premier ministre a annoncé de son côté «un gouvernement d’ouverture très rapidement» . Ce qui est sûr, c’est que les pays du Sahel, confrontés déjà à une forte présence terroriste, n’a pas besoin d’un nouveau foyer de tensions. Les Maliens, eux, ne devraient pas avoir la mémoire courte. Leur pays ne s’est pas encore relevé de la crise multidimentionnelle provoquée par le coup d’Etat de 2012.

Nadia K.