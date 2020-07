Bab al Hawa, seul passage turc pour l’aide humanitaire vers le nord-ouest syrien : L'ONU plie sous le veto russe

Au terme d'une semaine de divisions et de sept scrutins, une résolution de l'Allemagne et de la Belgique permettant d'utiliser pendant un an un point de passage à la frontière turque, à Bab al-Hawa, contre deux jusqu'à présent, a été adoptée par 12 voix sur 15. Ce passage, selon les experts, demeure le plus important car il permet l’acheminement de plus de 85% de l’aide destinée aux populations du nord-ouest de la Syrie. Une victoire pour la Russie et la Chine qui se sont opposées au projet de résolution prévoyant l’extension de la durée d’acheminement des aides à partir des deux points de passage turcs. Moscou a fait valoir que l'aide devrait être acheminée de l'intérieur du pays à travers les lignes de conflit, et qu'un seul point de passage est nécessaire. L'ONU et les groupes humanitaires ont soutenu sans succès — avec la grande majorité du Conseil de sécurité des Nations unies — que deux points de passage étaient essentiels pour faire aboutir l'aide aux 2,8 millions de personnes dans le nord-ouest.

Le vote de samedi a clôturé une semaine de rivalité à enjeux élevés entre la Russie et la Chine, et les 13 autres membres du Conseil qui ont voté deux fois pour maintenir les deux passages de la Turquie qui étaient en service jusqu'à la fin de leur mandat vendredi. Les deux fois, la Russie et la Chine ont opposé leur veto aux résolutions, les 15e et 16e pour la Russie sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011 et les 9e et 10e pour la Chine. L'Allemagne et la Belgique, qui ont parrainé les projets de résolution, ont été contraintes de reculer sous la menace d'un autre veto russe. Moscou a par ailleurs soulevé la question des sanctions américaines et européennes contre la Syrie et leur impact négatif sur la situation humanitaire des populations.

Mais Washington et Bruxelles, tout en rejetant «cette allégation», ont affirmé que les sanctions imposées exemptent le volet humanitaire. L'amendement proposé par la Russie demande au SG de l'ONU d'inclure tous les 60 jours dans ses rapports au Conseil «l'impact, direct et indirect, des mesures coercitives unilatérales imposées à la population syrienne». Mais cet amendement a été fermement rejeté, selon des diplomates.

M. T. et agences