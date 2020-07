«Coloniser, Exterminer : Sur la guerre et l’Etat colonial» d’Olivier Le Cour Grandmaison

Dans cet ouvrage, le politologue et enseignant universitaire, Olivier Le Cour Grandmaison montre que la violence coloniale n’était pas un épiphénomène mais qu’elle était constitutive du système. Il cite des écrits qui préconisaient l’anéantissement des populations autochtones.

Quelles furent les spécificités des conflits coloniaux engagés par la France en Afrique du Nord et ailleurs ? Que nous apprennent les méthodes singulières (enfumades, massacres de prisonniers et de civils, razzias, destructions de cultures et de villages, incitation aux mutilations collectives, usage des corps morts ou vifs dans des marchés comme la vente des oreilles considérées comme trophées, usage des squelettes, systématisation des exécutions sommaires… ?).

Pourquoi toutes ces nombreuses mesures racistes, discriminatoires, ont-elles été élaborées puis appliquées au cours de la conquête de l’Algérie ? Comment furent-elles codifiées sous la IIIe République, puis étendues aux nouveaux territoires de l’Empire tels que l’Indochine, la Nouvelle-Calédonie et l’Afrique occidentale française ? On découvre les origines des techniques répressives : internement administratif, responsabilité collective, code de l’indigénat qui firent de l’Etat colonial un véritable Etat d’exception.

S’appuyant sur d’amples quantités de documents peu connus ou oubliés, cette étude renseigne aussi sur les violences extrêmes qui ont ravagé le Vieux Continent au cours du XXe siècle.

Frénésie d’expansions

L’auteur démontre que les principes de la guerre totale mis en œuvre lors des guerres coloniales ont trouvé d’autres terrains de réalisation. L’internement administratif qui est une mesure d’exception appliquée aux «indigènes» est devenu la règle dans l’Empire. Olivier Le Cour Grandmaison aborde l’histoire coloniale de ces puissances européennes à l’insatiable mouvement d’expansion. Consacré essentiellement à la terrible conquête de l’Algérie, l’ouvrage restitue la genèse d’un vaste champ d’expérimentations que l’on avait appliquées à l’Arabe vaincu et humilié. L’indigène féroce est un ennemi non conventionnel qui sert de prétexte à une guerre totale, à une politique du tout est permis, à la mise en place de l’Etat d’exception permanent.

L’Algérie est devenue un tremplin pour politiciens en mal de notoriété. Ce livre rappelle les effets désastreux de la conquête pour les décolonisés.

Par exemple la dépopulation, la désurbanisation, la paupérisation, la technique de la terre brûlée… Des noms de la Coloniale sont cités : Bugeaud, Cavaignac, le sanguinaire Saint-Arnaud. L’auteur explique que les violences du 8 mai 1945 ou celles perpétrées durant notre lutte de Libération nationale ne sont pas de simples «embardées» mais comme la résultante de la continuité d’une répression abominable toujours perpétrée contre ceux qui doivent se résigner à demeurer d’éternels assujettis.

Ce document a le mérite de rafraîchir les mémoires, d’expliquer ce que furent les atrocités commises contre les colonisés, traités comme des infrahumains. Un travail de recherche minutieux à faire lire à tous les chantres du colonialisme, aux partisans de l’œuvre «civilisatrice» de la France qui ont encensé l’indigne loi du 23 février 2005 qui est loin d’être un accident de parcours. On fait l’impasse sur cette étrange déclaration. «Choisir la date du 19 mars 1962, que certains continuent à considérer comme une défaite militaire de la France, c’est considérer qu’il y a désormais un bon et un mauvais côté de l’histoire et que la France était du mauvais côté». Sans commentaire.

Olivier Le Cour Grandmaison enseigne les sciences politiques et la philosophie politique en France. Il a notamment publié : 17 octobre 1961, un crime d’Etat à Paris (collectif La Dispute 2001), Le retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo… (Autrement, 2007).

M. Bouraib