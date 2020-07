Port d'Alger : au 1er trimestre 2020 Baisse de l'activité

Publié par le périodique d'information N°124 de l'entreprise, le bilan montre «une régression du trafic des conteneurs et des hydrocarbure», avec des baisses de près de 39% du nombre des conteneurs traités, de près de 10%du trafic des marchandises et de près de 6% du nombre de navires accostés, par rapport au 1er trimestre 2019. L'EPAL a traité 80.164 conteneurs (20 pieds) au 1er trimestre 2020 contre une prévision de 133.730 conteneurs, soit un taux d'atteinte des objectifs de 60%, rapporte le bilan, précisant que ce trafic a connu une baisse notable de l'ordre de -38,87%, comparé à la même période de l'année 2019. Le trafic de marchandises a ainsi connu une baisse, l'objectif fixé pour cette activité, soit 3,15 millions de tonnes pour le 1er trimestre 2020, ayant été réalisé à hauteur de 82%, marquant un recul de 9,75 %, en comparaison avec la même période de l'année précédente, pour s'établir à 2,57 millions de tonnes. Expliquant que cette baisse du trafic traité par l'entreprise est induite pat la diminution du trafic conteneur et hydrocarbures, le bilan a toutefois fait remarquer une hausse d'importation de certaines cargaisons homogènes, notamment les céréales, les produits métallurgiques et les matériaux de construction. Durant la même période, le port d'Alger a enregistré l'accostage de 428 navires, dont 385 opérants, soit 86% de l'objectif fixé et une baisse de 5,93% par rapport aux réalisations du 1er trimestre 2019. Cette régression a concerné particulièrement les navires Ro/Ro (transport de véhicules), butaniers, car-ferries et porte-conteneurs qui affichent pour le 1er trimestre 2020 des taux respectifs de - 56%, - 23%, - 21%, et - 9 % par rapport au même trimestre 2019. Le trafic des passagers au port d'Alger, avec 37.500 passagers prévus au 1er trimestre 2020, a réalisé 77% des objectifs fixés. Il est passé de 34.036 passagers au 1er trimestre 2019 à 29.051 passagers à la même période 2020, soit une régression de l'ordre de 14,65%, «due essentiellement aux mesures de confinement décrétées par tous les pays». Le trafic auto-passager a connu également une baisse de -15,98%, passant de 22.898 véhicules durant le 1er trimestre 2020 à 19.239 véhicules en 2020, soit 79% de l'objectif fixé, à savoir 24.500 véhicules. En matière de rendements portuaires, toujours en comparaison avec le 1er trimestre 2019, la durée d'attente moyenne globale en rade des navires a été légèrement améliorée, passant de 1,25 jour à 1.03 jour, soit -18%, grâce à la combinaison des variations des attentes des différents types de navires ayant touché le Port d'Alger. Cette amélioration de la durée d'attente en rade des navires est liée en grande partie à ceux des navires Ro/Ro (-65%), butaniers (-48%), porte-conteneurs (-33%) et céréaliers (-10%). Néanmoins, une tendance à la hausse a été enregistrée pour le séjour moyen à quai des navires traités par l'EPAL, passant de 3,21 jours au 1er trimestre 2019 à 3,43 jours 1er trimestre 2020, induite essentiellement par la hausse des séjours à quai des general-cargo transportant le fer, des navires des hydrocarbures et des porte-conteneurs. Or, le séjour des navires bétaillères et Ro/Ro a été réduit respectivement de -68% et -66%, selon le même bilan.

L'EPAL mobilisée face à la crise sanitaire

Dans l'éditorial du périodique d'information, le PDG de l'Epal, Mohammed Larbi, a rappelé que l'épidémie de coronavirus a eu un impact «considérable» sur l'économie mondiale, et l'Algérie, «fortement connectée à cette économie», a subi «de plein fouet» cette crise. Estimant que ce premier trimestre 2020 a impacté négativement son entreprise, M. Larbi a souligné, qu'en dépit de cette situation, l'EPAL n'a pas cessé ses activités depuis l'apparition de l'épidémie, le port étant est un levier essentiel de l'économie nationale.