Ahmed Mecheraoui, consultant sur le rôle des hydrocarbures

L’Algérie est classée premier producteur dans la production de gaz et parmi les trois premiers pour le pétrole sur le continent. Un potentiel appelé à contribuer à promouvoir la diversification de par son impact sur les performances économiques. Un objectif d’ailleurs retenu dans le plan de relance socioéconomique en cours de mise en œuvre et qui mise sur la valorisation des dérivés des hydrocarbures comme vecteur de développement.

La stratégie du secteur sera ainsi axée sur le développement de l’industrie pétrochimique afin de ne pas subir les aléas du marché international. Une stratégie qui va constituer un des axes majeurs de la politique de valorisation des hydrocarbures prônée par le gouvernement dans le moyen terme. «L’élaboration du plan de relance socioéconomique dénote de la volonté politique de rompre avec les discours et les actes anciens. Il me semble que le moment de la mise en place d’une réelle stratégie de diversification de l’économie du pays est enfin arrivé», affirme Ahmed Mecheraoui, consultant.

Concernant a décision de «valoriser les dérivés du pétrole et du gaz dans le cadre de la diversification de l'économie, il est important de signaler que le rôle des hydrocarbures ne va pas changer du jour au lendemain ; son importance restera pour des décennies encore, afin de garantir, en premier lieu, la sécurité énergétique du pays».

Aussi, ajoute-t-il, «le rôle des hydrocarbures devra s’adapter à cette nouvelle vision de notre économie qui met en avant la performance et la valeur ajoutée comme fondamentaux et qui bannit l’économie rentière en mettant l’accent sur la diversification de notre économie».

Ahmed Mecheraoui précise que «par performance, il faudrait entendre : l’efficacité dans la réalisation des projets, l’efficacité dans la maintenance et l’efficacité dans l’exploitation des hydrocarbures, avec, bien entendu, des processus décisionnels courts et surtout l’introduction de la digitalisation dans tous les segments de lachaîneconception/réalisation/production/commercialisation».

Il ne faut pas omettre aussi «la réduction des coûts pour que les projets soient rentables, même avec des prix du baril de pétrole bas». En fait, «l’exemple des performances réalisées dans ce domaine par les schistes américains avant l’avènement du Covid-19 est à méditer». Plus explicite, il précise que «par valeur ajoutée, il faudrait entendre des performances financières avérées, la création de nouveaux emplois, l’innovation pour être le meilleur en matière de compétitivité et de qualité des produits, le plus faible impact sur l’environnement en comparaison avec la concurrence».

Ce consultant dans le domaine de l’énergie indique que «c’est dans ce contexte de performance et de valeur ajoutée que l’industrie des hydrocarbures dans notre pays se doit de renforcer sa présence dans le domaine de la transformation afin d’éviter au pays de continuer à recourir à l’importation comme c’est le cas aujourd’hui pour nombre de produits».

En effet, affirme Ahmed Mecheraoui, «le marché local pour les dérivés du pétrole et du gaz se place dans une courbe ascendante et offre des débouchés de plus en plus importants. Les dérivés de pétrole et de gaz trouvent également leur place à l’international». Toutefois, fait-il remarquer, «les exportations des dérivés se placent plutôt dans une courbe descendante», probablement par «manque de capacité».

D. Akila