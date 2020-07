Alger : Respecter les mesures préventives

«Je salue la décision prise par les autorités, il faut mettre un coup d’arrêt à la propagation du virus car nous avons tous mis nos vies en suspens et cela a trop duré», déclare Amar rencontré à l’avenue Dr Saadane. Il appelle les citoyens à respecter scrupuleusement les règles édictées pour pouvoir en finir avec la crise sanitaire. Pour sa part, Lokmane, un étudiant salue les décisions prises par le Chef de l’Etat mais déplore le comportement de beaucoup de citoyens qui relativisent les effets de la pandémie.

«Cette année, on n'a pas fêté l’Aïd-el-fitr, pas de vacance à la plage et probablement pas d’Aïd-el-adha, non plus», s’inquiète-t-il.

Il espère que les médias puissent intensifier les campagnes de prévention et de sensibilisation à destination de l’ensemble de la société pour expliquer avec pédagogie que la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains ne sont pas des attitudes folkloriques mais bel et bien des gestes qui sauvent. De son côté, Aicha rencontrée au marché Ferhat-Boussad (Meissonnier), a dit que les mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19 sont salutaires.

«Les citoyens accueillent favorablement ces dispositions. Les autorités ont adopté un plan pertinent car ces mesures sont adaptées à la situation épidémiologique propre à chaque wilaya», affirme-t-elle. Elle ajoute que la réussite de ce dispositif n’est possible que si les citoyens y adhérent en respectant l’ensemble des gestes barrières.

De son côté, Halima soutient que la lutte contre le coronavirus doit passer par la conjugaison des efforts des forces vives de la nation.

Il ne faut pas oublier que l’union fait toujours la force. Il faut une lutte collective contre la pandémie», dit-elle.

Sami Kaidi