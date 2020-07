Port du masque de protection : Une attitude citoyenne

L’évolution de la Covid-19, qui s’accompagne d’avancées dans la connaissance de la maladie et des moyens de s’en prémunir, a démontré l’efficacité du masque de protection, confirmée par de récentes études, à commencer par celle d’une équipe canadienne diligentée par l’Organisation mondiale de la santé. Il en résulte que le port du masque réduit fortement la probabilité d’être contaminé en cas de rencontre avec une personne infectée. Les chercheurs notent que la distanciation sociale réduit le risque d’infection, lequel chute de 12,8 %, à 2,6 %, selon que l’on se trouve à plus ou moins un mètre d’une personne atteinte. L’efficacité s’accroit davantage au-delà de deux mètres de distance. Le port du masque est donc indispensable surtout quand la distanciation physique est difficile comme dans les transports publics, les commerces ou les autres lieux confinés ou très fréquentés. Toutefois, le masque peut créer un faux sentiment de sécurité pouvant inciter les gens à négliger des mesures telles que l’hygiène des mains ou la distanciation physique. L’utilisation des masques de protection s’inscrit dans un ensemble de mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) susceptibles de limiter la propagation de certaines maladies virales respiratoires, dont la Covid-19. Selon George Gao, un scientifique chinois, auteur de nombreuses études sur le nouveau coronavirus, la grande erreur des Etats-Unis, en Europe, est que la population n’a pas porté de masques en temps opportun. Ce virus se transmet par les gouttelettes respiratoires, par contact étroit. Les gouttelettes jouent un rôle tres important dans la transmission, d’où la nécessité de porter un masque, car lorsqu’on parle, il y en a forcément qui sortent de la bouche. De nombreux individus atteints sont asymptomatiques ou ne présentent pas encore de symptômes. S’ils portent un masque, cela peut empêcher les gouttelettes porteuses du virus de s’échapper et d’infecter les autres. Des chercheurs qui ont analysé l’impact du port du masque sur l’ampleur de l’épidémie dans plusieurs pays, ont démontré que plus vite le port du masque de protection est adopté, plus les taux d’infection ne sont modestes. Il est établi que des personnes en période d’incubation ou en état de portage asymptomatique, excrètent le virus et entretiennent la transmission de l’infection. Pour être efficace, le port du masque doit être généralisé. Chacun devant se considérer comme potentiellement porteur du virus et contagieux même s’il se sent en bonne santé. Veiller à ne pas contaminer son prochain, c’est une attitude citoyenne qui doit être obligatoire dans l’espace public. L’Etat, les entreprises publiques et privées ont grandement contribué à doter les citoyens en masques de protection, à faciliter les canaux de distribution. Toute la question est de sensibiliser en permanence les gens afin qu’ils respectent les gestes-barrières, car la fin de l’urgence n’est pas un retour à la normale. Les scientifiques préviennent. Si les mesures de distanciation et les gestes-barrières sont abandonnés ou oubliés, la menace d’une seconde vague est latente. C’est ce qui inquiète ceux qui sont en première ligne dans cette crise sanitaire, le personnel soignant. Même si le virus perd de son intensité, un haut degré de vigilance doit rester de mise.

M. Bouraib