M. Amar Belhimer : «Campagne de sensibilisation la semaine prochaine»

M. Ammar Belhimer qui s'exprimait lors d'une réunion l'ayant regroupé avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le PDG de l'ANEP, Larbi Ouanoughi, et de membres du Comité scientifique de surveillance de l'évolution de la pandémie, a indiqué que cette rencontre intervenait dans un contexte à la fois de recrudescence de cas de Covid-19, mais aussi de malveillance de certains organes de presse, en travaillant dans le sens de l'apaisement et contre ceux qui exploitent cette situation, et pour ne pas céder à la panique et à la psychose».

Il s'agit, pour le ministre, de «mettre à jour» les éléments de communication pour faire valoir, un peu plus, les contraintes «légales» des gestes barrières, occuper l'espace public (commerces, bus, trains...etc) et parvenir, ce faisant, à l'esprit du citoyen en vulgarisant au maximum ces éléments de langage. «Pour y parvenir, il faudrait connaitre et exploiter l'anthropologie du peuple algérien et délivrer les messages (spots publicitaires, images explicatives et génériques des gestes barrières) sous diverses déclinaisons linguistiques (Arabe, Amazigh et Français)», a-t-il expliqué, affirmant que cette voix est l'unique pour répondre aux sollicitations des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Tout en impliquant les concepteurs des chartes graphiques, pour le côté technique, l'Administration et les scientifiques pour les validations nécessaires, cette campagne devrait couvrir l'ensemble du territoire national. «Je n'ai pas envie de terminer la semaine sans +inonder+ le pays», a martelé le ministre. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Santé, a fait remarquer que l'information était un outil important pour faire passer le message, dans un contexte national où les réseaux sociaux sont «extrêmement dangereux», en véhiculant parfois de fausses informations. «Il faut lutter contre la désinformation», a-t-il lâché, en réponse à certains médias qui «s'obstinent à donner des chiffres et des informations non justifiés, et ne reflétant pas la situation épidémiologique réelle», dans le pays. Interrogé sur cette campagne, le PDG de l'ANEP a indiqué, de son côté, que l'Agence procédera, à travers ses filiales, à un affichage massif dans les espaces publics des 1541 communes du pays. «Nous attendons juste le top de la commission ad-hoc du ministère de la santé, et la campagne sera lancée pour sensibiliser au mieux le citoyen» sur la pandémie et les gestes barrières pour la prévenir, a-t-il dit.