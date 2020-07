Le wali d’Alger à propos de la crise sanitaire : «C’est au citoyen de réagir maintenant»

Le wali a expliqué que les nouvelles mesures prises par les autorités «visent à prévenir la population des risques de contamination de manière proactive, et n’auront aucun impact perturbant la vie quotidienne des habitants».

Mettant l'accent sur la nécessité de respecter toutes les mesures sanitaires préventives, le wali a fait savoir que «des établissements hôteliers seront mis à la disposition du secteur sanitaire avec une capacité de 1.000 lits, pour contribuer à réduire la pression sur les hôpitaux et services sanitaires».

Il a affirmé, par ailleurs, que depuis l’identification du premier cas à Alger, tous les moyens ont été mobilisés pour optimiser les possibilités de prise en charge des malades. A cet effet «13 services dédiés au traitement des personnes atteintes ont été équipés parmi les 25 établissements de santé au niveau de la wilaya».

L’intervenant a également fait savoir que les laboratoires privés disposant de matériels nécessaires sont autorisés à procéder au dépistage, les autorités publiques les accompagneront dans leurs missions en leur accordant toutes les facilitations nécessaires. Il précisera, dans ce contexte, que «l’administration ne gère pas le secteur sanitaire, mais œuvre à mieux l’accompagner en mettant tous les moyens nécessaires à disposition, même si cela est imputé sur le budget de gestion de la wilaya».

M. Cherfa a précisé que dans le cadre du durcissement des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus, il a été décidé de l’interdiction de la circulation des transports urbains collectifs public et privé sur tout le territoire de la wilaya, des sanctions seront appliquées à l’encontre des contrevenants.

Il a annoncé dans ce cadre que les services de la wilaya ont enregistré 33.000 infractions et la mise en fourrière de 7.000 véhicules, la fermeture de 500 magasins et de 15 centres commerciaux en raison du non-respect des règles de distanciation et du port du masque de protection. S’agissant de l’interdiction de circulation, le wali a expliqué que cette décision est en vigueur durant les week-ends à compter du 10 juillet 2020 jusqu’à nouvel ordre dans l’objectif, ajoute-t-il, de «limiter la propagation du virus et les risques de nouvelles contaminations dans une ville connue pour sa forte concentration urbaine».

Le wali a précisé que cette décision ne concerne nullement les activités économiques et commerciales nécessaires pour la vie quotidienne des citoyens. A ce titre «et jusqu’au mois de mai, 43.000 autorisations de circulation ont été délivrées par les services de la wilaya, auxquelles s’ajoutent 13.000 autres délivrées en juin dont 8.000 pour les professionnels des médias».

M. Cherfa a, par ailleurs, écarté la possibilité d'imposer un confinement partiel à travers les communes de la capitale qui ont enregistré des cas confirmé de Covid-19, estimant que la situation épidémiologique «est stable, maîtrisée et pas inquiétante».

Le wali a précisé qu'un «confinement partiel ne saurait être imposé à travers les communes de la capitale qui ont enregistré des cas confirmés de Covid-19» du fait de «la nature de son tissu urbain et de la densité de la circulation des personnes et de véhicules».

A l’approche de la fête de l’Aïd, le wali explique que les marchés de bétail seront interdits, précisant que «jusqu’à présent les autorités compétentes n’ont pas émis d’avis sur cette question». Le wali a assuré également qu’en prévision de la rentrée scolaire «tous les projets inscrits seront livrés en fonction des échéances établies». M. Cherfa a saisi l’occasion pour adresser un message aux habitants de la capitale et à tous les citoyens pour dire «qu’il est facile d’être coercitif, mais cela n’a aucun effet en l’absence d’un sentiment de responsabilité citoyenne et d’une conscience collective. C’est au citoyen de réagir maintenant».

Tahar Kaïdi