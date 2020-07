Constantine : 16 lits supplémentaires au CHU Benbadis

Le principal centre de référence de prise en charge de la maladie, le centre hospitalo-universitaire Benbadis, s’est doté de 16 lits supplémentaires au niveau du service de dermatologie, en attendant d'y consacrer une aile du service ophtalmologie ouvert après sept mois de fermeture. Le chargé de communication du CHUC, Aziz Kaâbouche, a précisé que «dix malades se trouvent déjà au service de dermatologie, et nous pourrons disposer dans les deux prochains jours de lits au niveau des services de pneumologie et d’anesthésie-réanimation. Il y a une pression terrible et nos services sont en passe d’être saturés. Nous sommes actuellement à une capacité globale de 120 lits, mais sans une prise de conscience de la population, nous n’arriverons jamais à faire face.»

«Il faut se conformer aux règles édictées par les pouvoirs publics, sans cela, nous nous dirigeons vers une catastrophe sanitaire», dit-il. L’implication des comités de quartiers et des associations dans les initiatives de sensibilisation des citoyens a été bien accueillie.

Le président de la Fédération de la société civile, Hakim Lafouala, a soutenu que les dernières mesures s’imposaient en cette période caractérisée par une augmentation notable du nombre de cas.

Issam B.