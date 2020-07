Le Pr Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste : «Un porteur de la Covid-19 peut contaminer plus de 400 personnes en un mois»

Le Pr Abdelkrim Soukehal, spécialiste en épidémiologie et ancien chef de service épidémiologie et Médecine préventive au CHU Béni Messous, affirme que la majeure partie des personnes infectées confirmées à la PCR sont âgées de moins de 50 ans et indique que sur les 16.879 cas de contaminations déclarés en Algérie, plus de 38% (6.443) sont âgés entre 15 ans et 49 ans.

PUBLIE LE : 12-07-2020 | 0:00