Accidents de la circulation : 5 morts et 347 blessés en 48 heures

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Alger, avec le décès d'une personne et 17 autres blessés, soignées sur place, puis évacuées vers les structures sanitaires locales, a précisé la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures, 221 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas (178 communes), portant sur la pandémie, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la PC ont effectué 205 opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas (127 communes ont été ciblées), a relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé pour les deux opérations 520 agents, tous grades confondus, 93 ambulances, 63 engins ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans un site d’hébergement destiné au confinement à travers la wilaya d’Alger.

Dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la protection civile ont procédé à l’extinction de 77 incendies touchant différentes espèces végétales (20 incendies de forêts, 16 maquis, 32 broussailles et 09 incendies de récoltes) ayant causé des pertes estimés à 153 ha de forêts, 106 ha de maquis, 215 ha de broussailles 08 ha de blés, 05 ha d’orges et 2.120 bottes de foins, 1954 arbres fruitiers et 107 palmiers.

L’intervention rapide des secours de la PC a permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leur propagation vers d’autres récoltes, et sauvé un important patrimoine de végétations estimé à des centaines d’hectares.

Les secours de la PC sont intervenus également dans la wilaya de Skikda, pour le repêchage d’un adolescent âgé de 15 ans décédé par noyade, dans un barrage (Boussiaba), au lieu-dit la Laghdira, dans la commune d'El Oueldja Boublote.

Ils sont aussi intervenus ans la wilaya d’Ain Témouchent pour l’évacuation de deux enfants (filles) âgées de 07 et 10 ans décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffe bain à l’intérieur de leurs domicile, sis la cité Karrita, dans la commune de Bouzedjar.

Par ailleurs, les unités de la protection civile ont enregistré 6.724 interventions diverses pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, en sus d'opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au Covid-19.