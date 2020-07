COMMENTAIRE : Tolérance zéro

Non-respect par bon nombres de citoyens des mesures barrière les plus élémentaires dans l’espace public, mariages, marchés ouverts aux quatre vents, regroupements intempestifs dans les espaces fermés…

Tout porte à croire que bon nombre de ces inconscient ou «téméraires» —dans la mesure où ils ne cessent de seriner que le Coronavirus n’existe pas—, ne se sentant pas concernés par la pandémie, ont manifestement fait fi des multiples appels à la raison lancés tant par les institutions étatiques que par les médecins et autres personnels de la santé.

Il faut dire, à l’appui d’un tel constat, que le nombre de cas parmi les soignants et, fatalement, de décès enregistrés et signalés ces dernières semaines par les autorités est des plus affolants : 1.700 soignants contaminés, 40 décès au jeudi 9 juillet 2020 ! Voilà donc comment des soignants, médecins et infirmiers de grande valeur décèdent parce qu’ils ont été aux premières lignes d’un combat inégal, vu que la pandémie est soutenue, voire encouragée par des énergumènes…

C’est pourquoi on ne cessera jamais assez de rappeler que les raisons déjà évoquées sont toujours là : la principale, à notre sens, demeure toujours cette indifférence, voire cette inconscience suicidaire doublée d’une désinvolture d’une bonne partie de la population face à la dangerosité avérée du virus. Bon nombre de vidéos qui continuent d’être prises au hasard des virées à travers les marchés et autres lieux de rassemblement traditionnel dans la capitale et d’autres villes du pays le montrent suffisamment : des gens continuent d’évoluer un peu partout comme si de rien n’était. La plupart sans masque et sans respecter les autres mesures barrière, à savoir la distanciation. C’est à se demander encore une fois si, en dépit des campagnes médiatiques, les personnes en question ont vraiment pris conscience de l’extrême gravité de la situation. Et que, par conséquent, il ne faille, dans pareils cas, procéder de façon plutôt drastique, de sorte à protéger ces personnes d’elles-mêmes en premier lieu.

Il faudra bien admettre que, face à l'implacable progression de la pandémie et son lot croissant de victimes à travers l’ensemble de la planète, l’esprit de promiscuité suicidaire qui anime cette catégorie de la population, qui s’est mise en mode réfractaire envers et contre tout, n'a pas suivi la coulée mondialiste comme il se doit.

Toujours est-il que, compte tenu de l'extrême gravité de la situation, la simple sensibilisation semble bien insuffisante.

Il convient sans plus tarder de passer à d'autres mesures plus efficientes. Il faut une authentique reprise en main de la gestion de la crise sanitaire présente. Et c’est précisément là que l’Etat doit agir.

Bien entendu il serait, à la limite trop exagéré, voire improductif d’incarcérer un individu parce qu’il ne porte pas de masque —il peut fort bien l’avoir oublié à la maison— ou tout simplement parce qu’il n’a pas voulu le porter ; mais il n’est pas du tout inconcevable de le verbaliser par des amendes aux taux jusque-là indiqués, avec option de durcir la sanction en cas de récidive. C’est d’ailleurs là l’une des instructions du Chef de l’Etat qui, aux côtés d’autres décisions salvatrices, a appelé à renforcer la lutte contre les récalcitrants

Pour tout dire donc, tolérance zéro pour les contrevenants qui mettent la vie de leurs concitoyens en danger.

Il serait tout aussi urgent de réhabiliter d’ores et déjà les fondamentaux de l'instruction civique à l'école. Et, par la même, de préparer les futurs citoyens des années 2030-2040 en leur enseignant dès la prochaine année scolaire ne serait-ce que les quelques rudiments de base que tout(e) enseignant(e) se doit de dispenser en la matière d’hygiène et de santé.

Kamel Bouslama