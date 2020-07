Dr Kaidi, spécialiste en maladies infectieuses de l’EPH de Boufarik : Le rebond est dû au non-respect des mesures barrières

«Nous n’avons pas encore terminé avec la première vague. Nous sommes certes passés par une phase d’accalmie, toutefois nous connaissons un rebond depuis l’Aïd El Fitr où un relâchement de la part des citoyens a été constaté. Il faut admettre que le déconfinement n’a pas arrangé les choses. Ce rebond est dû clairement au non-respect des mesures barrières», dit-il.

Il assure que le développement épidémiologique de ces derniers jours est un phénomène qui n’est pas propre à l’Algérie. «Le monde entier connait un rebond qui s’explique par la période estivale car les gens sont moins vigilants et baissent la garde», explique-t-il.

Le Dr Kaidi rappelle que les services des maladies infectieuses de la wilaya de Blida ont été les premiers à lutter contre la pandémie de la Covid-19 ce qui a permis aux structures hospitalières de la région d’engranger une expérience précieuse. «Dès le mois de mars dernier, nous nous sommes rapidement organisés et nous avions eu la chance d’avoir du matériel de protection suite à l’épisode du choléra survenu à l’été 2018. Cette performance organisationnelle a permis de gagner énormément de temps. D’ailleurs, nous avons mis en place les tests par PCR dès le 8 mars», affirme-t-il.

Il appelle les citoyens à aider les médecins via le respect strict des mesures d’hygiène pour réduire la propagation du virus. «Ce n’est que par la conjugaison de l’ensemble des efforts que l’on pourra vaincre ce fléau. La Covid-19 n’est pas qu’une simple grippe mais c’est une maladie qui peut avoir des conséquences graves. Cette pathologie est nouvelle et nous ne connaissons pas encore toutes ses conséquences. Preuve en est, certains patients gardent des séquelles lourdes après leur guérison», dit-il.

Le médecin a dressé un tableau du profil type des malades en indiquant qu’au début de la pandémie, c’était exclusivement des personnes âgées atteintes de plusieurs pathologies. «A présent, ce n’est plus le cas. Ce sont énormément des patients jeunes sans aucune maladie qui développent, plus souvent, des formes graves», regrette-t-il.

Il insiste sur la nécessité de consulter dès l’apparition des premiers symptômes pour un premier examen clinique. Le médecin de proximité décidera en fonction des résultats pour orienter le patient. Cela permettra de faire le tri et d’éviter un engorgement inutile des services hospitaliers. Côtoyer d’autres patients aux urgences accroit le risque de contamination pour les personnes saines», insiste-t-il.

Le Dr Kaidi confie avoir pris en charge 465 patients contaminés et assure que l’association Chloroquine et Azythromocine a apporté d’excellents résultats. «Cette molécule a fait ses preuves et il n'y a quasiment aucun effet secondaire. A ce propos je tiens à saluer la décision de l’Etat algérien de l’avoir rapidement généralisée car la santé des Algériens prévaut», se réjouit-il.

«Aujourd’hui, on soigne mieux les personnes sujettes à des comorbidités par le biais de l’utilisation de la corticoïdothérapie qui évite le transfert de beaucoup de sujets vers les unités de réanimation», dit-il.

Sami Kaidi