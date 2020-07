Belkacem Amara, président de la section sports mécaniques au RAMA

Après avoir passé toute une carrière sur les circuits de courses, Belkacem Amara préside la section des sports mécaniques au Riadh Amal el Mouradia d’Alger. Il revient dans cet entretien sur la situation des sports mécaniques en Algérie, le défi de cette discipline ainsi que sur l’absence d’un circuit d’entraînement qui aurait hissé le niveau des pilotes.

El Moudjahid : Comment votre histoire avec les sports mécaniques a-t-elle commencé ?

Belkacem Amara : Mon père m’emmenait en tant que spectateur depuis ma quatrième année. Des souvenirs restent gravés dans ma mémoire comme la venue des pilotes au port d’Alger lors du Paris-Dakar. Mon père est un ancien pilote auto, chronométreur international et membre fondateur de la Fédération automobile en 1963, ensuite moto en 1964, avant le regroupement des deux fédérations en 1985 pour la création de la Fédération des sports mécaniques. C’est lui qui m’a transmis cette passion.

J’ai fait des courses aussi, j’ai eu ma première licence moto 1984 et auto 1987, j’ai fait mon premier rallye Alger-Constantine et j’ai fait quelques podiums. J’ai bénéficié de plusieurs formations en Algérie organisées par la Fédération algérienne des sports mécaniques, ainsi qu’avec la Fédération internationale d’automobile, et des formations à l’étranger.

Quels sont les postes que vous avez occupés durant votre longue carrière ?

J’ai été entre autres commissaire de route, chronométreur, chef de poste, membre et président de jury pour la moto… En automobile, j’ai été commissaire sportif et président du collège, directeur de course adjoint, contrôleur administratif et technique… J’ai assisté à plusieurs courses en Algérie et à l’étranger, dont la plus prestigieuse en 2006 au rallye de Monte Carlo. Membre élu du directoire de club en France depuis 2016, je suis membre du comité de rédaction de la revue info phase et j’ai présidé la commission à la Fédération algérienne des sports mécaniques.

Avant de présider la section sports mécaniques au RAMA, quels sont les clubs par lesquels vous êtes passés ?

J’étais membre en 1997 du Paradou Athletic Club des sports mécaniques qui n’existe plus, membre fondateur puis secrétaire général de l’Automobile club d’Alger qui n’existe plus aussi. J’ai été par la suite à l’origine de la création du CREH à El Harrach avant de présider depuis 2008 la section des sports mécaniques du Rama.

Quelle est la composante des licenciés du Rama et quels sont les résultats des dernières années ?

On participe à beaucoup de courses, on a de très bons résultats et de bons pilotes depuis 2008. Nous avons eu 24 licenciés en 2019, essentiellement en auto avec une licence en moto de Samir Khmissti qui est surtout dans la prévention routière. Nous avons des champions régionaux, nationaux, et à l’international, nous avons deux pilotes qui réussissent de bons résultats. Allahoum Fodil, lauréat à deux reprises du Tuareg Rallye; nous avons aussi Alwin Oud, un pilote hollandais qui vit en Algérie, licencié au Rama et qui a participé à plusieurs Rallye à l'étranger et en Algérie (2e au Sahari 2018).

Comment se fait l’adhésion au club, et quels sont les critères de sélection ?

Ça se fait de bouche à oreille, le pilote qui adhère au club doit être sérieux et assidu afin de pouvoir faire partie de la famille du Rama. On ne passe pas à l’essai les pilotes, on recrute parfois des pilotes qui étaient dans d’autres clubs.

Au lieu de sortir piloter la nuit, il serait préférable de s’inscrire dans un club de sport mécanique pour vivre pleinement sa passion. Cela dit, le respect du code routier et la sécurité sont les mots d’ordre au sein du club. Les pilotes du Rama font des merveilles lors des compétitions, mais dans la vie normale, ils conduisent sagement avec le respect du code de la route.

Comment et où se déroulent les entraînements des pilotes ?

On ne fait pas d’entraînement car l’Algérie ne dispose malheureusement d’aucun circuit d’entraînement. Il y a par contre un circuit qui sera bientôt inauguré à Tipaza, il y a le projet d’un circuit à Maàlma, mais rien de concret pour l’instant. Cette initiative est à encourager afin de permettre aux pilotes de s’entraîner et de préparer les courses.

A la veille de chaque course, on fait des reconnaissances en groupe afin de mieux se préparer. On part en voitures normales pour étudier les virages et les reliefs… On travaille ensemble et on organise des réunions pour concertations. Le Rama est un exemple d’un club sérieux à Alger et certains disent que c’est le meilleur club en Algérie, mais je pense que le sérieux, l’assiduité et la ponctualité sont nos meilleurs atouts. On partage tout au sein du club, parfois on dépense de nos poches pour subvenir aux dépenses des pilotes, car l’argent de l’APC arrive toujours en retard.

Comment trouvez-vous l’engouement pour les sports mécaniques en Algérie et est-ce qu’il y a assez de médiatisation ?

Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à donner plus de visibilité aux sports mécaniques. Le public est de plus en plus nombreux et il y a un grand intérêt pour les courses. Les chaînes de télévision privées comme Motors ont aussi fait un travail remarquable ainsi que des émissions spécialisées sur d’autres chaînes.

Qu’est-ce qui manque pour une meilleure promotion et un épanouissement des sports mécaniques en Algérie ?

L’idéal serait d’avoir un ou deux circuits pour commencer. Premièrement, ça va entraîner des sponsors, et puis ça va énormément aider à la formation des jeunes pilotes. Ça permettrait également d’organiser des courses et de faire des journées de prévention routière.

Il faut dire que les pilotes s’améliorent énormément ces derniers temps, avec notamment la préparation de voitures, les tenues réglementaires… L’avantage de nos jours, c’est qu’il y a des importateurs qui ramènent sur commande les sièges spéciaux fixes, coupe-courant, extincteurs, arceaux de sécurité…

Entretien réalisé par

Kader Bentounès