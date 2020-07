GRAND ANGLE : Leçon (s)

Elle nous a tous humiliés. Cette pandémie, qui ne se produit qu’une fois par siècle, nous a appris une leçon essentielle : lorsqu’il s’agit de santé, nos destins sont étroitement liés». Ce constat, sans concession aucune, est celui que le Docteur Tedros, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dressé jeudi lors d’une réunion virtuelle avec les représentants des 194 Etats membres de l’OMS. Un constat qui invite néanmoins à la réflexion sur le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui et vivrons demain. En effet, nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir à quel monde nous aurons affaire une fois la pandémie vaincue, et à quoi il ressemblera. Pour le patron de l’OMS, cette pandémie qui a touché un grand nombre de personnes — plus de 11,8 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, dont plus de 544.000 décès — est une opportunité que le monde se doit de saisir pour entamer sa mue vers une plus grande solidarité. «Covid-19 nous a tant appris. Mais il nous donne aussi l’occasion de rompre avec le passé et de mieux reconstruire», estime le patron de l’OMS. D’autant que pour lui, «la plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui n’est pas le virus lui-même, mais le manque de leadership et de solidarité». Pour le Docteur Tedros, la solution est trouvée. C’est d’être «Ensemble». Car «nous ne pouvons vaincre cette pandémie en tant que monde divisé», d’autant plus qu’elle continue de s’accélérer. La mise en œuvre des mesures de déconfinement est-elle la cause ? En partie certainement. Mais la réalité est là et le nombre de cas total a doublé au cours des six dernières semaines, prouvant ainsi la justesse des propos tenus par le patron de l’OMS. Pour autant, le monde a-t-il envie de changer ? Probablement non, si l’on se fie au passé. En effet, ce n’est pas la première fois qu’il est confronté à une situation qui pousse à la réflexion, sans que les vraies leçons soient tirées. Dans le cas du Covid-19, il y a consensus sur le fait qu’aucun pays ne sortira indemne de cette crise sanitaire mondiale. Et si certains tirent parti de cette épreuve en se repositionnant sur l’échiquier mondial, il reste aussi que d’autres pays et des régions entières en sortiront durablement affaiblis. Dans cette course continuelle que les pays mènent pour acquérir de nouvelles positions de force, il est certain qu’aucun ne prendra la peine de marquer la pause que cette pandémie impose. Et aux lieu et place de la solidarité à laquelle appelle le Directeur général de l’OMS, nous risquons d’avoir au contraire un monde bien plus égoïste et individualiste.

Nadia K.