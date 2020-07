Traité New Start sur l’armement nucléaire : Le scepticisme de la Russie

Ce pacte devrait expirer en février 2021, et les discussions en cours entre Moscou et Washington sont considérées comme une ultime tentative de sauvegarder l’équilibre stratégiques mondial et une relative paix nucléaire pour une période de cinq années, la durée de validité de ce pacte avant de prochaines rounds de négociations. Le scepticisme de Moscou, qui a offert sa prolongation sans aucune condition, est conditionné par l’exigence de l'administration Trump à faire inclure au pacte la Chine. Moscou a décrit cette idée comme «irréalisable», soulignant le refus de Pékin de négocier un accord qui réduirait son arsenal nucléaire à presque rien. «Je ne suis pas particulièrement optimiste quant au nouveau START au vu de la voie suivie par les négociateurs américains», a-t-il précisé.

Le diplomate russe a également averti que la Russie protégerait sa sécurité quel que soit le sort du pacte. «Nous avons seulement besoin de l'extension autant que les Américains et s'ils refusent, nous n'essaierons pas de les persuader», a-t-il déclaré. Le nouveau traité START a été signé en 2010 par le président américain Barack Obama puis le président russe Dmitri Medvedev. Le pacte limite chaque pays à pas plus de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles et bombardiers déployés et prévoit de vastes inspections sur place pour vérifier la conformité. Moscou a rejeté les suggestions américaines selon lesquelles la Russie devrait aider à convaincre Pékin de se joindre aux coupes d'armes nucléaires, affirmant que Moscou respecte la position chinoise et juge «peu diplomatique» de s’ingérer dans ses affaires de stratégie. Par contre, Moscou souhaiterait que d'autres puissances nucléaires, dont la Grande-Bretagne, la France et à ce moment-là la Chine se joignent à ce Traité. Autre point de discorde entre les deux puissances, le traité de Ciel ouvert autorisant les vols d'observation au-dessus des installations militaires. En effet, après le retrait américain, Serguei Lavrov a noté que la Russie n'avait pas encore décidé de rester dans ce traité. Trump avait déclaré son intention de se retirer de l'accord en mai, citant des violations russes que dément Moscou. Pour sa part et tout en réitérant son refus de participer aux pourparlers, Pékin a appelé les États-Unis à accepter la proposition russe de prolonger ce pacte. Cela rendra possible l’adhésion d’autres pays aux négociations sur le désarmement, a déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise.

La veille, la Chine a annoncé la condition à laquelle elle participera à l’accord russo-américain. Les États-Unis devraient lui permettre d’augmenter son arsenal jusqu’au niveau ou baisser celui-ci proportionnellement, a annoncé Fu Cong, chef du département du contrôle des armements à la diplomatie chinoise. Une façon de torpiller définitivement les calculs de Washington.

M. T.