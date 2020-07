Le ministre des Affaires étrangères au Forum d’el Chaâb

Invité, hier, du forum de notre confrère El Chaâb, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est prêté volontiers au jeu des questions-réponses, d’autant que les sujets sur lesquels le chef de la diplomatie algérienne était attendu ne manquent pas.

La Libye en premier. Sur ce dossier complexe, l’invité du forum rappellera la position de l’Algérie qui se devait d’être aux côtés de la Libye et d’œuvrer avec toutes les parties concernées pour permettre à ce pays de sortir de la crise actuelle.

Il réitérera, dans ce sens, la disponibilité de notre pays à accueillir une rencontre de réconciliation de tous les Libyens sous l’égide de l’ONU. «La médiation algérienne, ajoutera-t-il, est demandée par toutes les parties libyennes qui savent que l’Algérie n’a aucun intérêt économique et ne risque pas de les poignarder dans le dos». La position de l’Algérie émane essentiellement de son souci «de préserver l’intégrité et l’unité de la Libye» et ce d’autant, dira M. Boukadoum, que «la stabilité et la sécurité de ce pays impactent l’Algérie et les pays voisins». C’est pourquoi, ajoutera l’invité d’El Chaâb, l’Algérie «vise à mettre un terme à l’escalade sous toutes ses formes en Libye», tout en prenant le soin de se tenir à équidistance de toutes les parties. Interrogé sur le sort réservé à l’initiative algérienne, il dira que «l’on poursuit nos efforts dans les coulisses et ce pour plus de sérieux». Il ajoutera que le travail se fait et que dans les prochains jours la preuve de ce qu’il a dit hier sera faite. Questionné sur le poids de l’Algérie dans le conflit libyen, le MAE reconnaîtra qu’avant la Conférence de Berlin, tenue en janvier, notre pays «n’avait pas, pour des considérations internes, une grande influence, mais depuis les choses ont changé». Il en voudra pour preuve le ballet diplomatique de ces derniers mois et les concertations avec tous les acteurs impliqués dans ce conflit. «C’est le signe que la voix de l’Algérie compte et quelle est respectée», avant de déclarer que «l’on doit jouer un rôle particulier en Libye». Prié de commenter les manœuvres de certains pays en Libye, il dira que «l’Algérie rejette toute ingérence étrangère dans ce pays et demande le respect de l’embargo sur les armes qui continuent malheureusement d’être livrées». Il dénoncera également l’envoi de mercenaires, preuve que c’est une guerre par procuration qui est en train de se dérouler dans ce pays. Selon M. Boukadoum «si on avait aidé la Libye à progresser sur la voie de la solution politique», la situation ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et le risque d’une «syrianisation» ou, pis encore, d’une «somalisation» n’aurait jamais été évoqué. L’invité du forum tiendra aussi à rappeler que le cessez-le feu conclu entre les deux protagonistes libyens, le président du GNA, Fayez Sarraj, et Khalifa Haftar, en février dernier et dont la paternité a été attribué à la Russie et à la Turquie a été en réalité conclu à Alger. «Nous avons été surpris de cette annonce», dira-t-il. S’agissant de l’impossibilité du SG de l’ONU de nommer son représentant personnel en Libye, il dira que cela est dû aux divisions qui minent le Conseil de sécurité et aux divergences entre les intérêts de ses membres. Cela vaut aussi, selon lui, pour le Sahara occidental qui est aussi dans l’attente de la nomination du nouvel envoyé spécial du patron de l’ONU après la démission de Horst Köhler.

«Volonté sincère du Président Macron»

Pour ce qui est des relations avec la France, il rappellera le «caractère particulier» de la relation qui lie les deux pays. Une relation qui, forcément, est impactée par le poids de l’histoire, mais qu’Alger veut construire «sur la base du respect mutuel, le respect de la souveraineté et en étant égaux». S’agissant de la question mémorielle, il dira que ce dossier figure parmi les priorités des autorités, mais qu’il inclut, outre la récupération des restes des martyrs, le volet des archives en France et des explosions nucléaires de Reggane. Ces aspects du dossier sont sur la table des négociations programmées entre les deux parties, mais qui ont été chamboulées par l’apparition de la pandémie de la Covid-19. Toutefois, M. Boukadoum se félicite de l’existence d’une «volonté sincère» chez le Président Emmanuel Macron, tout en indiquant qu’elle est mise à l’essai.

Concernant les discussions entre l’Algérie et l’Italie sur les frontières maritimes entre les deux pays, il annoncera leur reprise en septembre, tout en indiquant que «les intérêts de l’Algérie seront défendus».

La tenue du Sommet arabe tributaire de la Covid-19

S’agissant de la tenue du prochain sommet de la Ligue arabe qui devait avoir lieu en mars dernier à Alger, l’orateur dira qu’il n’est pas en mesure d’annoncer une date en raison de la poursuite de la pandémie de la Covid-19. Il indiquera néanmoins que l’Algérie est prête pour accueillir ce sommet dont la tenue demeure tributaire de l’évolution de la situation sanitaire.

Participation de l’ANP à des opérations hors des frontières : la question n’est pas encore tranchée

A une question relative à la proposition faite dans le cadre de l’amendement de la constitution relative à la participation de l’armée algérienne dans des opérations à l’extérieur des frontières, il soulignera que la question n’a pas été encore tranchée et qu’elle est au stade du débat. Toutefois, pour sa part, il ne voyait pas d’inconvénient à la participation de l’Armée Nationale Populaire dans des missions de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. Ainsi, dira M. Boukadoum, «trouvez-vous normal que dans l’effectif de la Minusma au Mali, qui compte 15.000 membres on ne trouve aucun Algérien ?». S’agissant du Mali justement, il soulignera que la situation de ce pays s’est complexifiée en raison notamment du conflit libyen.

Une diplomatie économique plus active

Il convient de souligner que dans sa déclaration liminaire, le chef de la diplomatie a fait un rappel des fondamentaux de la politique étrangère algérienne, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des pays, le respect de la souveraineté et de l’intégrité des pays, l’établissement de relations basées sur le respect et l’intérêt mutuel, le soutien aux causes justes dans le monde, dont les questions palestinienne et sahraouie. De même, il évoquera le rôle que la diplomatie algérienne se devra désormais de jouer pour renforcer l’édification de l’Algérie nouvelle où la diplomatie économique doit jouer un rôle important dans l’ouverture vers l’étranger et œuvrer à attirer les IDE.

Nadia Kerraz