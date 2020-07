Tizi-Ouzou : Décès du chanteur Belkhir Mohand Akli

Un des grands animateurs de cette scène artistique durant les années 1970, le défunt a tiré sa révérence à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé hier la radio locale de Tizi-Ouzou qui lui a rendu hommage en cette triste occasion. Le chanteur Belkhir Mohand Akli a entamé sa carrière artistique en 1964.

En 1969, il a participé à l'émission des amateurs à la radio nationale chaîne II, animée à l’époque par le maestro de la musique classique algérienne, le défunt Cherif Khedam. Trois ans après, le chanteur a enregistré ses premiers 45 tours. Depuis, le défunt s’est mis à la composition de plusieurs albums traitant de différents thèmes de la société.

Son répertoire artistique est très riche de belles et magistrales chansons, telles que Asidi hend aboudali ; Tum3int Nteftusin ; Ufightt di tesga tettru ; Tin hemlagh tejayi...

L’enterrement du défunt a eu lieu hier au cimetière de sa localité natale Boudjima, en présence des membres de sa famille, de ses fans, de ses amis artistes et de citoyens. «Nous venons d'apprendre avec beaucoup de tristesse et d'émotions, le décès de l'artiste chanteur Belkhir Mohand Akli», a écrit la directrice de la culture de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, dans un post sur la page facebook. Des condoléances ont été adressées à la famille du défunt et à toute la famille artistique de la wilaya. Le coordinateur de wilaya du syndicat national des artistes, le chanteur Rabah Ouferhat, a lui aussi exprimé sa tristesse et celle de tous les artistes de la wilaya suite à la disparition de ce grand chanteur contemporains de plusieurs anciens maestros de la chanson kabyle qui ne sont plus de ce monde.

Bel. Adrar