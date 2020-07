Représentation théâtrale virtuelle

Dans le cadre de la poursuite de son programme théâtrale virtuel, le théâtre régional de Bejaia a mis en ligne la représentation visuelle de la pièce théâtrale Mashdaly Zwawi fi Tilimsan, via son site Internet officiel, sa page Facebook officielle et sa chaîne YouTube.

Produite par le Théâtre régional de Béjaïa (TRB), dans le cadre de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011», écrite et mise en scène par Omar Fetmouche et le Pr Aïssani, cette pièce est réalisée avec l’apport de l’association Gehimab de Béjaïa, une association créée en 1991 et qui a pour mission de restituer les témoignages sur l’activité scientifique à Béjaïa. Elle est aussi inspirée de la vie, de l’action et de l’oeuvre du célèbre savant de Béjaîa Abu Fadh Mashdaly (1419-1465).

Le dramaturge est allé à la rencontre de deux destins : celui d’une ville, Béjaïa, et celui de cet homme savant de cette même ville, Abu Fadhl al Mesdhaly, originaire de M’Chedellah.

Les comédiens qui ont interprétés leurs rôles avec brio, ont permis aux spectateurs de faire un voyage pour la découverte de personnalités méconnues chez la majorité du public.

Placés en haut de la scène sur une estrade, les comédiens ont interprété de manière fabuleuse le contenu de ce spectacle inspiré de la vie, du parcours et de l’œuvre de ce savant qui a fait ses études en mathématiques à Béjaïa, puis à Tlemcen. Omar Fetmouche a tenté, tout au long de ce spectacle, d'une durée de près de trois heures ( 2h52 m) à exprimer la diffusion des traditions scientifiques du Maghreb en Orient. Dans sa quête de rétablir la mémoire de ce savant, l’auteur de la pièce Mashdaly Zwawi fi Tilimsan fera appel à l’histoire de Béjaïa, représentée comme terre mère et un pôle du savoir ayant été la «bougie» qui éclaira non seulement le Maghreb mais aussi tout le monde musulman.

Dans la représentation, Omar Fetmouche ne s’est pas limité à une rétrospective du personnage, il est allé jusqu’à apporter des indications sur le rôle et les influences d’Abu Fadhl. Cet éminent personnage qui a, entre autres, côtoyé ceux qui vont devenir des sommités, comme l’Andalou Al-Qualasadi (1412-1486), et le Tlemcénien As-Sanusi (1426-1490)… Cette histoire est racontée également à travers des lieux comme le mausolée de Sidi Touati (mort en 1495. Un contemporain d’Abu Fadhl Al-Mashdaly), l’université d’Al-Azhar au Caire où le savant a enseigné pendant plus d’une décennie. La pièce reviendra également sur le périple du savant (1419 et 1465) de Béjaïa, à Tlemcen, jusqu’à l’Orient. Omar Fetmouche est revenu aussi, sur la formation d’Abu Fadhl, élève des grands maîtres Ibn Zaghu (mort en 1441) et d’Ibn Marzuk (mort en 1439). Une formation qui lui a permis d’analyser la manière dont certains savants avaient commenté le Coran, comme Cherif At-Tlemcéni (1310-1370), S’aid Al-Uqbani (1320-1408). Il avait identifié les consensus qui existent entre eux, puis avait donné son propre point de vue sur les divergences, et ce, suivant son propre style.

Par ailleurs, les mathématiques, le symbolisme et la cohérence dans le Coran étaient au cœur de ce beau spectacle dont l’interprétation a été largement à la hauteur. Le sens du détail dans le jeu et l’habillement renseignaient de la plus belle des manières de l’importance accordée par l’auteur au mode de vie de l’époque, de façon à reproduire les faits de manière la plus proche possible.

Il y a lieu de dire que cette crise sanitaire due au coronavirus a son côté positif, celui de renouer avec le monde artistique et culturel. C'est une opportunité pour les adultes comme pour les enfants de se cultiver, d'enrichir leur savoir, mais aussi de se regrouper en famille autour d'un film ou d'un spectacle comme autrefois.

Kafia Ait Allouache