Ali Zeggagh, Universitairede, à propos de la Gouvernance de l’eau : Aller vers une tarification progressive

Les autres aspects ont trait à son utilisation, le prix et les moyens d’en limiter le gaspillage. Le rapport de la Banque mondiale sur le développement durable préconise une tarification économiquement efficace et socialement juste. A ce sujet, Ali Zeggagh, maître de conférences à l’Université Abderrahmane Mira (Bejaia), propose une tarification progressive qui revient à faire payer relativement plus cher les «gros consommateurs», tout en subventionnant les usagers de la tranche de consommation la plus basse.

En d’autres termes, il s’agit d’un système de compensation entre les prix pratiqués dans les différentes tranches. Argumentant ses dires, l’universitaire relève que la question de l’équité émerge dans ce type de tarification au regard des prix appliqués sur les différents paliers. Cette méthode, explique le Dr Zeggagh, constitue également un instrument suffisamment efficient, et donc économiquement efficace, parce qu’elle permet d’atteindre les objectifs de préservation de la ressource à moindre coût.

De plus, son objectif est de protéger les consommateurs les plus vulnérables, puisque leur consommation sera ainsi subventionnée par les tarifs appliqués aux tranches inférieures. En revanche, explique-t-il, «les tarifs sont croissants avec le volume consommé et suivent une logique de préservation de la ressource en eau». Par ailleurs, l’universitaire indique que si la politique nationale de l’eau en Algérie a mis l’accent sur l’aménagement et la mise à disposition de volumes d’eau brute supplémentaires, une telle politique d’offre connaît des limites liées aux coûts très importants d’investissement mais également aux possibilités limitées d’exploitation de nouvelles ressources. L’eau, dit-il, est en effet associée à des coûts de transport très élevés, entre différentes régions d’un même pays, ainsi qu’à des contraintes sur sa qualité dans le cas de l’eau potable, qui nécessitent une gestion locale via des services publics locaux de l’eau. Une politique de gestion de la demande est par conséquent «un complément indispensable, notamment à court terme, aux stratégies nationales assises sur l’exploitation de nouvelles ressources».

Cette gestion, explique le Dr Azzegagh, consiste notamment à «rechercher une limitation de l’augmentation des usages par des tarifications adaptées, et une utilisation optimisée des ressources disponibles par une gestion et une organisation plus efficaces des services d’eau». En effet, une politique de tarification rationnelle de l’eau est nécessaire. D’autres experts proposent aussi que les industriels devraient payer en plus le traitement des rejets. Des moyens de financement sont à rechercher pour réparer et achever les stations de traitement et d’épuration des eaux. Le principe de la justice et de l'équité dans la distribution et la tarification de l'eau devrait être introduit sur le plan humain.

Fouad Irnatene