Sétif : Large adhésion des citoyens

Un hommage est rendu à tous ceux qui sont aux premières lignes pour lutter contre cette pandémie.

Il y a un profond sentiment de soulagement qui est venu animer les citoyens de cette wilaya au lendemain du constat établi et des instructions données par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière rencontre avec les responsables impliqués dans la lutte contre le coronavirus et des walis.

Les citoyens ont fait preuve de discipline et de civisme sous l’œil vigilant des services de la police et de la gendarmerie nationale qui veillent au strict respect des mesures préventives et de protection non sans mettre en œuvre la réglementation édictée en la matière.

Au chef-lieu de la wilaya, les citoyens se soumettent à ces règles et s’attellent à abonder dans le sens du défi qui est attendu de ce confinement partiel dans une œuvre commune et responsable.

Les forces de police ont été déployées dans tous les quartiers de la ville pour conférer à cette dynamique davantage de rigueur.

Les policiers investissent les espaces publics, quartiers et cités et veillent à l’application scrupuleuse des mesures de confinement.

Une démarche qui n’est pas sans susciter la satisfaction de la population qui croit dur comme fer désormais que la cité d’Ain Fouara s’en sortira grâce au confinement.

Le commissaire Aissani Abdelwahab, responsable de la cellule de communication et des relations extérieures au niveau la sûreté de wilaya, dresse «un constat positif pour ce début de confinement partiel. Tous les moyens humains et matériels de la police sont mobilisés sur le terrain et veillent sans répit au strict respect des mesures de confinement. Des actions fortes qui sont consolidées, il faut l’espérer jusqu’au dernier jour, par l’adhésion de la population sinon quelques rares contrevenants qui sont pris en charge immédiatement dans le cadre de la réglementation en vigueur.»

Quatre laboratoires de dépistage

Pour le Pr Rachid Malek, de telles attitudes sont porteuses d’espoir. «C’est une image qui met en effet du baume au cœur. Il faut que les gens, notamment ceux qui n’ont pas cessé de briller par leur indifférence et leur manque de civisme, ne respectant ni mesures de confinement, ni gestes barrières aussi simples soient-ils, sachent que l’autorité de l’Etat est là pour faire respecter toutes ces mesures et préserver la santé du citoyen. Je souhaiterais de tout cœur que cette démarche se poursuive tout au long de confinement pour le plus grand bien de tout le monde», dit-il.

Avec pas moins de 4 laboratoires : 2 au CHU Saadna-Abdenour, un au centre anti-cancer et le laboratoire privé du Pr Maout, Sétif qui s’investit dans le dépistage lié souvent à la disponibilité de réactifs et de kits de prélèvement s’apprête à recevoir un important lot, dès dimanche, annonce Abderahmane Attout, le DG du CHU qui ajoute que 102 tests de dépistage ont été effectués jeudi dernier au niveau du laboratoire du service des maladies infectieuses dirigé par le Pr Lechheb.

Par ailleurs, notre interlocuteur fait état, des travaux qui se poursuivent au CHU pour le renforcement des capacités en oxygène avec la mise en place d’une deuxième station. Cette dernière sera fonctionnelle d’ici lundi ou mardi. Elle permettra d’alléger la charge de la première boucle visiblement saturée. «Ces indicateurs vont dans le sens d’une amélioration sensible de la situation mais il faut, conformément à l’instruction ministérielle, mettre à contribution le secteur privé», dit-il.

F. Zoghbi