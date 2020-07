Le Pr Bekkat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de la pandémie : Le président a donné carte blanche aux walis

Il explique que les walis sont les plus à même d’agir rapidement face aux incohérences au niveau local ayant conduit à la montée en cadence des cas de contamination dans certaines. Il estime l’augmentation du nombre des personnes atteintes dans certaines wilayas a été le résultat d’une négligence de la part des responsables locaux qui ont autorisé et les fêtes de mariage et l’ouverture des marchés sans faire valoir le respect des mesures de protection.

Face à un tel constat, il est devenu impératif de responsabiliser davantage les walis et de privilégier le principe de la décentralisation dans la prise de décision en fonction de la situation épidémiologique, explique le Bekkat. Il met en relief le fait que le président Tebbounea fermement rejeté «le refus de certains responsables des structures de santé publics de procéder à l’extension des capacités d’hospitalisation des malades atteints pas la Covid-19».

Sous prétexte de saturation, notamment du manque de place pour la réanimation, des malades sont renvoyés systématiquement chez eux pour suivre un traitement à domicile ce qui ne fera qu’élever le risque de la contamination, alors que «les moyens de traitement y compris les lits de réanimation sont disponibles en quantités suffisantes», souligne-t-il. Il rappelle la possibilité de recourir à la réquisition des hôtels pour le traitement des malades.

Il relève aussi que la réquisition des médecins des entreprises en arrêt d’activité qui est l’une des mesures phares décidées par le président de la République, indiquant qu’il revient aux walis de solliciter l’appui des cliniques privées pour faire face la situation. Le Pr Bekkat Berkani déplore, en outre, le retard dans «la détermination des points d’activité du virus au niveau local», estimant que la «cellule chargée des enquêtes épidémiologiques n’a pas assumé convenablement son rôle pour défaut d’organisation». Il qualifie de judicieux les mesures liées à l’interdiction du transport inter-wilayas, expliquant que certaines wilayas qui ont réussi la levée de confinement ne doivent en aucun cas être exposées à nouveau au risque de propagation du virus. La situation sanitaire recommande l’acquisition des tests PCR par le secteur privé dans le but de consolider le processus de dépistage et garantir sa généralisation à travers le pays, affirme-t-il, ajoutant que le comité scientifique s’attèlera, dès cette semaine, à la mise en place d’un plan de communication mieux élaboré en vue d’une meilleure sensibilisation des citoyens contre les dangers de la Covid- 19.

L'optimisation de la coordination entre les services concernés par la gestion l’épidémie plus particulièrement au niveau local a été à l'ordre de jour de la séance de travail présidée jeudi dernier par le Chef de l’Etat.

Karim Aoudia