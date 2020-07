COMMENTAIRE : Libérer l’initiative

Une stratégie basée essentiellement sur la diversification des sources de la croissance et un affranchissement de la dépendance à l’égard de la rente des hydrocarbures. Pour ce faire, le pays n’a d’autre choix que d’opérer des réformes structurelles profondes.

Dans le passé, cet objectif a été constamment contrecarré, quand il n’était pas sciemment bloqué. Aujourd’hui, la donne a changé, une nouvelle vision de l’économie est en place et se dessine avec clarté à travers les missions et les tâches confiées au gouvernement.

Priorité est accordée à la libération des initiatives de toute entrave bureaucratique, à la révision des textes juridiques en vigueur, encore contraignants, ou leur adaptation en fonction de la logique économique. Le Président Tebboune juge nécessaire, à ce titre, l’indispensable encouragement des compétences nationales, la réhabilitation du savoir-faire et la promotion de la recherche scientifique non encore rentabilisée.

Le pays est décidé à s’engager dans une nouvelle ère où le maître-mot est sur une économie moderne, plus saine et plus équilibrée. Cela implique une entière consécration de la valeur travail, la culture de l’effort continu, le désir de se rendre utile, la promotion de l’intelligence, la reconnaissance du mérite. Autre impératif à concrétiser, le Président Tebboune a appelé à s’attaquer, avec fermeté, à l’argent sale dont les détenteurs veulent entraver l’opération de changement radical, amorcée le 12 décembre dernier. « L’argent sale nous a menés au désespoir », a-t-il déclaré dans un de ses meetings de campagne électorale.

La prise en charge des besoins des habitants des zones d’ombre, le désenclavement des régions isolées, l’assistance aux citoyens vulnérables, la réduction des inégalités de développement, l’affirmation des principes de justice sociale, figurent en bonne place dans le plan de relance de l’économie. L’Algérie ne peut tolérer une situation où persistent des disparités souvent insupportables et de graves dysfonctionnements qui ont généré de profonds déséquilibres entre les wilayas du Nord, celles des Hauts Plateaux et du Sud. Les fruits du développement doivent s’étendre à toutes les régions.

Les membres du gouvernement ont le devoir de joindre la parole aux actes, l’objectif étant de restaurer des passerelles de dialogue et de confiance mutuelle. Le temps des promesses sans suite et des tournées à grands frais sans impact sur le quotidien des citoyens, est révolu. De telles pratiques ont fini par provoquer beaucoup d’incompréhension et une méfiance quasi viscérale à l’égard des commis de la république. Il fallait donc rétablir les liens de confiance en créant des cellules d’écoute. C’est là une avancée notable dans la volonté des pouvoirs publics de rompre avec ces reflexes négatifs.

M. Bouraib