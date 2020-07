Clôture de la session parlementaire ordinaire 2019-2020

Slimane Chenine, président de l’APN

«Attachement au processus constitutionnel et électoral»

La session ordinaire de l’Assemblée populaire nationale pour l’année 2019-2020 a été clôturée, jeudi, lors d’une séance plénière présidée par M. Slimane Chenine.

Ce dernier a affirmé dans son allocution de clôture que l’Algérie se dirige sereinement vers l’édification des fondements de la nouvelle République. Ce processus «dérangera toujours le lobby colonialiste et ses relais qui persistent toujours dans leurs positions infâmes et outrageantes à l’égard des hommes libres, descendants des valeureux moudjahidine et martyrs», affirme-t-il.

M. Chenine relève que « les Algériens resteront déterminés afin de poursuivre le processus de revendication de tout ce qui est à même d’assurer le repos éternel de nos martyrs et de rendre justice à notre mémoire et histoire nationales ».

Le rapatriement des restes mortuaires des héros de la résistance populaire est «un grand événement qu’a vécu l’Algérie récemment», indique M. Chenine, affirmant que «la fierté était immense devant le retour des résistants martyrs et leur inhumation en la terre qu’ils rêvaient de libérer et pour laquelle ils se sont sacrifiés et ce, après 170 ans».

Pour le président de l’APN, le retour des martyrs sur leur terre est un symbole de par «le message fort lancé, qui veut qu’aucun droit faisant l’objet de revendications n’est perdu et que la résistance est immuable, c’est une culture héritée de génération en génération». Il a rappelé que le Parlement a accompagné le Hirak dans ses revendications légitimes pour l’Etat de droit, la liberté, la justice et le changement. Les revendications populaires «sont la boussole du processus de fonctionnement des différentes institutions constitutionnelles, dont l’APN», a-t-il dit. M. Chenine a également rappelé que le processus d’organisation de l’élection présidentielle a constitué pour l’APN «une étape importante et fondamentale ayant permis l’élection d’un président par le peuple».

En dépit des pressions et de la complexité de la situation, l’APN a contribué, indique M. Chenine, « à faire prévaloir la priorité de l’attachement au processus constitutionnel et électoral ».

M. Chenine explique encore que l’APN reste disposée à «collaborer harmonieusement avec les autres institutions pour le bon fonctionnement des appareils de l’Etat».

A propos du projet d’amendement constitutionnel, le président de l’APN a affirmé que la Présidence de la République «n’a pas exploité la conjoncture actuelle marquée par une situation sanitaire difficile comme prétexte pour freiner le processus de réformes politiques».

«Le président a assumé la responsabilité d’appeler à la révision de la Constitution, selon une volonté claire traduite par l’accueil favorable des propositions des différentes forces nationales. Le but est de permettre à l’Algérie de jeter les bases d’une nouvelle Constitution, loin de toute personnalisation, parti pris, obstination ou partialité», s’est félicité le président de l’APN. Evoquant la situation épidémiologique que traverse le pays, il a salué les décisions et les mesures initiées par le Président Tebboune, ainsi que l’engagement du gouvernement pour leur mise en œuvre.

Dans le même ordre d’idées, le président de l’APN a tenu à mettre en exergue «les sacrifices consentis par le personnel soignant, ainsi que les différents corps constitués, dans la lutte contre cette pandémie».

M. Chenine a tenu à adresser un message de reconnaissance aux éléments de l’Armée nationale populaire et à sa direction, «eu égard à leurs sacrifices et leur engagement et en raison de leur attachement aux solutions constitutionnelles dans la protection du pays et des frontières».

La cérémonie de clôture de cette session s’est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et des membres du gouvernement.

Tahar K.