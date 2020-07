25e session du Congrès général de l'ALESCO : Participation du ministre de l'Education

Dans laquelle il a présenté l'expérience algérienne en matière de poursuite des cours suite à la propagation de la COVID-19, les mesures prises pour faire face à la suspension des cours et la révision de la réorganisation de la fin de l'année.

Le ministre a rappelé, dans son intervention lors de cette rencontre à laquelle ont participé des représentants de plus de 20 pays arabes, que dès l'annonce faite par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune de l'avancement des vacances scolaires au 12 mars 2020 puis du confinement le 19 mars 2020 pour faire face à la pandémie de COVID-19 et suite à la décision du Gouvernement de prendre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus et celles relatives à la distanciation sociale, le ministère de l'Education nationale a pris les mesures nécessaires pour concrétiser les dispositions arrêtées dans ce cadre, indique un communiqué du ministère.

«Le ministère s'est basé sur des priorités relatives à des dimensions pédagogiques, à savoir la mise en œuvre des mesures relatives à la prévention et la lutte contre propagation de la Covid-19 et la garantie de la poursuite du service public de l'éducation et l'enseignement outre la réorganisation des travaux de fin d'année scolaire et la définition du calendrier des examens scolaires nationaux», ajoute la même source. Il a également souligné «l'attachement» de son département «à la présentation de cours à distance et un plan d'urgence pratique appuyé sur les moyens humains, matériels et techniques disponibles et leur utilisation optimale et rationnelle en vue de pallier la suspension des cours dans tous les paliers d'enseignement (primaire, BEM et secondaire) tout en respectant le principe d'égalité entre élèves sans exclusion et en donnant un intérêt particulier aux élèves des classes d'examen».

Selon le communiqué, il a été procédé à l’application du plan à partir du 5 avril 2020, en se référant aux nombreux choix accordés aux élèves, en vue de garantir la continuité de l’enseignement, à travers un service assuré à distance, et l’occasion était favorable au lancement officiel de la première chaîne de télévision dédiée à l’enseignement à distance El Maarifa, via le satellite Alcomsat 1, citant l’enregistrement de 354 cours en prévision de leur diffusion via cette chaîne.

La 7e chaîne destinée aux membres du système éducatif dans les domaines de l’enseignement supérieur, l’Education nationale, l’éducation et formation professionnels «vise à transmettre des idées, des connaissances et des expertises scientifiques, à travers la production et la diffusion de programmes de formation qualifiante développés visant à améliorer le niveau des apprentis, en sus de la production et la diffusion de programmes éducatifs destinés aux élèves des différents paliers scolaires et répondant au programme enseigné». «Des programmes de culture générale sont également assurés, par les programmes d’enseignement destinés aux personnes aux besoins spécifiques et les révisions pour les examens nationaux reportés», a-t-il soutenu.

Le ministre a annoncé «l’élaboration d’un plan d’action englobant toutes les mesures préventives visant à assurer la sécurité de nos enfants au niveau des centres d’examen», assurant être «en contact permanent avec les membres du comité scientifique chargé du suivi de la propagation du virus, composé de médecins et d'épidémiologistes pour prendre les décisions pertinentes au moment opportun afin de préserver la santé des élèves».