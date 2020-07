Prise en charge de l'autisme : L'apport du mouvement associatif

Abderrahmane Benbouzid

Nécessité d'adopter une stratégie multisectorielle

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré l'engagement de l'Etat à répondre aux besoins des personnes atteintes de ce trouble, mettant l'accent sur la nécessité d'adopter une stratégie nationale multisectorielle en vue d'améliorer leur prise en charge.

«Le Comité national intersectoriel de l'autisme témoigne de la volonté, forte et inlassable, de nos différents départements ministériels à répondre aux besoins des personnes avec autisme dans notre société et à ceux de leurs familles», a affirmé M. Benbouzid, dans une allocution à l'occasion d'une rencontre organisée sur le thème «Le plan national intersectoriel autisme».

«Ces actions permettront d'améliorer le dépistage, la pertinence du diagnostic et de l'accompagnement tout en évitant les déplacements coûteux et éloignés», a précisé le ministre dans cette allocution lue en son nom par le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Djamel Fourar, soulignant «la nécessité d'adopter une stratégie nationale et multisectorielle».

«Nous gardons à l'esprit les deux points clés qui sont la nécessité de réglementer les pratiques publiques et bilatérales, et l'approche consensuelle et partagée (qui) doit primer en matière de diagnostic et de la prise en charge, à la lumière des expériences d'autres pays plus avancés», a-t-il souligné également.

Il a fait part de sa conviction que la mutualisation des moyens et des actions dans le cadre multisectoriel qu'offre le CNIA «permettra d'initier un véritable plan stratégique relatif à l'autisme», estimant que ce comité a acquis «une maturité qui permet de passer rapidement à la conception de ce plan et à sa mise en œuvre très prochainement».