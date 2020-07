Chérif Mellal, président de la JS Kabylie : «On demandera un audit de la gestion de la JSK de 2010 à 2020»

Le torchon continue de brûler entre Cherif Mellal et Mohand-Chérif Hannachi. Alors que le premier a perdu son procès pour diffamation contre le second, l’actuel président de la JSK a organisé une conférence de presse, jeudi, dans laquelle il a non seulement confirmé ses accusations, mais demande carrément un audit de la période de gestion de son prédécesseur.

Sans détours, Chérif Mellal a réitéré ses accusations. « Depuis mon arrivée, on n’a pas cessé de se réunir chaque semaine dans les cafés de la ville pour me destituer. Je crois que, pour cela, il faut un cadre et une procédure. Et puis que me reproche-t-on ? Ma réussite, peut-être ! Durant trois saisons, la JSK jouait la relégation, mais il n’y a jamais rien eu. Nous, on joue le podium. On perd un match et on est condamné pour envahissement de terrain. On a joué plus de huit matches à huis clos à cause de cela. Depuis mon arrivée, cette personne n’a eu de cesse de comploter dans les coulisses contre moi », a-t-il dénoncé sans le citer nommément cette fois.

« Que chacun rende des comptes sur sa gestion »

Continuant son récit, Chérif Mellal annonce avoir l’intention de saisir la justice pour un audit sur la gestion de la JSK, plus particulièrement lors de la période allant de 2010 à 2020. « A mon arrivée, nous avons constaté beaucoup d’anomalies et de trous dans les bilans de la JSK et ce, sur plusieurs saisons. Nous avons saisi dès lors les personnes concernées par courriers recommandés pour qu’elles nous fournissent les documents manquants, mais elles ne se sont jamais manifestées. Aujourd’hui, nous avons décidé de saisir la justice pour un audit sur la gestion de la JSK dans un premier temps de 2010 à 2020.

Toute personne ayant commis des infractions devra y répondre devant la justice. Y compris moi. Je veux une transparence totale. Que chacun rende des comptes sur sa gestion. On lâchera personne ! », promet Mellal. La nouvelle direction a fait face, à sa venue, à une situation financière difficile et réglé beaucoup de dettes envers des anciens joueurs et dirigeants du club héritées de l'ancienne direction, a soutenu, pour sa part, Mellal, faisant savoir que les dettes de la JSK auprès des impôts dépassent le capital même du club. A ceux qui lui reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses, Chérif Mellal a répondu sèchement : « Je n’ai jamais promis Messi ou Ronaldo à la JSK ! Depuis mon arrivée, beaucoup de choses ont été faites. Il y a deux ans, la JSK ne pouvait même pas se payer de l’eau minérale pour les joueurs ! Ceci a été dit et dénoncé. Tout le monde est au courant.

Je pense avoir mis la barre très haut depuis que je suis là », regrette Mellal qui assure ne pas fermer la porte devant « toute personne pouvant apporter un plus. Je suis prêt à céder ma place s’il y a quelqu’un qui s’engage à donner une autre dimension au club», conclut Mellal.

Cette affaire qui présente toutes les prémices d’un feuilleton promet d’être longue et riche en rebondissements.

Amar B.