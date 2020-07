Une programmation qui n’arrange pas les sélections Africaines

En réunion la semaine dernière, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a tranché à propos de la date du déroulement de la CAN.

En effet, le Malgache Ahmed Ahmed et ses collaborateurs ont pris une décision radicale, non sans conséquences pour les différentes sélections nationales et les internationaux africains évoluant en Europe. La prochaine édition, initialement prévue du 9 janvier au 7 février 2021 au Cameroun, sera décalée d'une année. Alors qu'on a souvent reproché à son prédécesseur, le Camerounais Hayatou, de calquer aveuglément la planification sur l'UEFA, l'actuel président de la CAF affiche carrément ses prédispositions à satisfaire la FIFA.

Notamment depuis que sa tête est mise à prix par Infantino. Si cette décision fait le bonheur du pays hôte, qui peine à respecter les délais de réalisation et le cahier des charges, faute de moyens, elle risque de contrarier fortement les autres nations. Notamment, les équipes qui visent le Mondial.

Le fait de disputer deux tournois majeurs en moins de cinq mois compromet sérieusement les chances des sélections africaines lors du Mondial. Surtout celles qui souhaitent s'illustrer au Qatar durant la phase finale, à l'image de l'Algérie. Après l'épisode pandémique du COVID-19 et le chamboulement de toutes les programmations, une année chargée attend les joueurs africains, particulièrement les internationaux évoluant dans les championnats européens. La saison actuelle se poursuit en Italie, Allemagne, Angleterre ou encore en Espagne, alors que la Ligue des champions et la coupe de l'UEFA n'ont pas été bouclées.

Les retards accumulés vont certainement repousser les délais pour la saison prochaine. Par ailleurs, 2021/22 ne sera pas de tout repos pour les internationaux africains. Ainsi, après une saison éprouvante, ils devront se contenter d'une courte période de repos pour reprendre la préparation avec leurs clubs respectifs en prévision du prochain exercice.

Durant la trêve hivernale, alors que leurs coéquipiers aux clubs sont soumis à un travail de régénération, les internationaux africains rejoindront leurs sélections pour la préparation de la CAN et la phase finale de cette compétition. Au retour de la coupe d'Afrique, après des semaines d'absence, beaucoup risquent de perdre leur place de titulaire dans leurs clubs. Au mois de mai 2022, ils retrouveront leurs sélections pour la préparation du Mondial et les matchs de la phase finale au Qatar.

En plus d'être soumis à trois préparations en une saison, avec le risque de blessures que cela comporte, les joueurs africains devront trouver les ressources nécessaires et la motivation pour disputer les éliminatoires de la CAN et le Mondial. En effet, il reste quatre journées pour les qualifications à la compétition continentale et six rencontres de phase de poules plus deux matchs barrages pour la coupe du monde, sachant que les qualifications pour le Mondial sont gérées par la FIFA, qui n'a pas encore communiqué son nouveau calendrier. L'idéal serait que la CAN se déroule en juin 2021, comme c'est le cas pour l'Euro et la Copa america, qui ont été reportés aussi. Cela laissera le temps aux joueurs de souffler pour se concentrer ensuite sur le Mondial 2022. Mais pour cela, il faudra que le Malgache, qui a montré ses limites dans la gestion de la CAF et des intérêts de l'instance continentale, ait le courage d'imposer ses opinions et une planification préservant les sélections et les joueurs africains.

Rédha M.