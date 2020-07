GRAND ANGLE : Pour quelle alternative ?

En effet, c’est en 2015 que le gouvernement malien et les groupes politico-militaires sont parvenus à signer, au bout de plusieurs mois de négociations menées à Alger, cet accord. Mais, rapporte la presse malienne, des députés conviés à cette cérémonie ont décliné l’invitation, invoquant comme raison à ce refus le fait que «l’Accord reste très faiblement appliqué et les résultats escomptés sont loin d’être atteints» . Ils ajoutent aussi que «lors du dialogue national inclusif, les Maliens ont unanimement demandé la relecture de ce document».

Pourtant début juin, le SG de l’ONU, M. Antonio Guterres et le Haut représentant de l’Union africaine (UA) pour le Mali et le Sahel, M. Pierre Buyoya, ont dressé un bilan marqué de «progrès importants». Le Haut représentant de l’UA avait aussi souhaité que «le (nouveau) gouvernement puisse créer une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre de l’Accord de paix à travers l’adoption d’un nouveau chronogramme pour parachever les actions prioritaires déjà identifiées». L’importance de ce document a été également soulignée par le chef de la diplomatie française pour qui cet accord doit «rester notre boussole» et ce même, si dira t-il, il est toujours attendu du gouvernement malien «les réformes politiques et institutionnelles de l’Accord».

L’on peut comprendre les frustrations d’une partie de la classe politique malienne qui certainement espérait beaucoup de cet accord et a dû être déçue qu’il ne réponde pas à leurs attentes. Pourtant, dès le départ , les parties qui avaient contribué à sa conclusion avaient averti qu’aucun accord n’est parfait. Mais de leur avis, le document obtenu au bout de cinq rounds de négociations reflétait «tout ce qui a été humainement possible» d’obtenir dans la conjoncture qui prévalait en 2015.

D’autant que la médiation internationale qui a encouragé les Maliens à le signer, était convaincue, que le document était «une boussole crédible et efficace pour guider les Maliens sur la voie de la paix et du retour à la vie normale». C’est dire que, aussi critiquable qu’il puisse l’être aux yeux de certains Maliens, l’Accord est aussi ce que les signataires ont en fait. Or, force est de souligner que durant ces cinq dernières années, ils n’ont fait preuve d’une grande volonté pour respecter les engagements pris devant la communauté internationale au moment de la signature à Bamako. Du reste, les parties signataires, chacune de son côté, met des écueils sur la voie de l’Accord pour que sa mise en œuvre soit entravée d’une manière ou d'une autre. Le plus grave est qu'aucune alternative n’est proposée pour mettre à la crise politico-sécuritaire que vit le Mali.

Nadia K.