Accidents de la route : 20 décès et 1326 blessés en une semaine

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif, avec 3 personnes décédées et 50 autres blessées dans 42 accidents de la route. Les secours de la Protection civile sont intervenus également pour l’extinction de 2976 incendies notamment urbains et industriels enregistrés à travers le territoire national.

Par ailleurs, un total de 4663 agents de la Protection civile, tous grades confondus, et 670 ambulances, ainsi que 455 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 896 opérations de sensibilisation à travers les 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 613 opérations de désinfection, ayant touché «l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles», ajoute-t-on.