A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a reculé de 94 cents, ou 2,17%, pour finir à 42,35 dollars. A New York, le baril de brut léger américain pour le mois d'août a perdu 1,28 dollar ou 3,1% pour finir à 39,62 dollars. Les investisseurs sont prudents face à la perspective "d'une demande toujours faible et d'une offre plus élevée", a résumé Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. L'explosion de nouveaux cas de Covid-19, dans le sud et l'ouest des Etats-Unis notamment, menace la reprise économique du premier consommateur d'or noir. Plusieurs Etats ont d'ailleurs dû suspendre leur processus de déconfinement, voire revenir en arrière en ordonnant la fermeture des bars et restaurants.