Lutte contre l’évasion fiscale : Levier du développement local

La lutte contre l’évasion fiscale est un des grands chantiers du Gouvernement. Le Chef de l’Etat avait relevé, en février dernier, lors d’une réunion avec les walis, la possibilité d’aller vers la criminalisation de cette évasion fiscale, en érigeant le non-paiement des impôts au rang de «crime économique». Cette démarche, si elle est menée de façon efficace et ferme, sera d’un apport certain pour l’économie nationale, mais aussi un instrument de soutien au développement local. Sur ce point, MM. Mohamed Himrane et Mohamed Guerrache, des universités de Jijel et de Blida, affirment qu’en matière fiscale, la marge de manœuvre des collectivités locales «demeure limitée, dans la mesure où celles-ci disposent uniquement du privilège de perception et ne peuvent ni instituer un nouvel impôt, ni décider sa création, ni le modifier, ni même le supprimer, puisque ce domaine relève de la compétence du pouvoir législatif, d’où le droit régalien dévolu à l’Etat». A ce titre, les collectivités locales par le biais des services du contrôle fiscal «peuvent surmonter cette contrainte en valorisant au maximum les moyens humains et financiers disponibles au niveau local». Dans leur analyse, les deux universitaires expliquent que les besoins de financement des communes sont «en croissance rapide et restent mal cernés compte tenu des difficultés des communes à évaluer leurs charges et leurs coûts en l’absence de normes et de données fiables sur le fonctionnement des services». S’ajoute «le manque à gagner fiscalement méconnu à cause des phénomènes de la fraude et de l'évasion fiscales». Dans le même ordre d’idées, les auteurs de l’analyse affirment que «la désactualisation des bases fiscales représente aussi un manque à gagner important pour la municipalité». Et d’ajouter : «La matière imposable est riche (création de quartiers nouveaux, développement et installation d’entreprises de service, etc.) mais la périodicité des actualisations effectuées sur les assiettes est trop espacée pour permettre de traduire ces évolutions dans la structure de sa fiscalité locale». Aujourd’hui, la fiscalité locale est «malade car son produit n’alimente qu’insuffisamment le budget de nos collectivités confrontées aux effets enchevêtrés de leur urbanisation rapide». Une solution ? «Il faut procéder au recensement des biens communaux et à son évaluation exhaustive, et impliquer davantage les communes dans la détermination et l’actualisation périodique des bases taxables de l'assiette», expliquent les 2 universitaires. Rappelons que le recouvrement des impôts prévu pour l’année 2020 est quant à lui estimé à 6.200 milliards de dinars, contre 5.200 milliards en 2019. À cet égard, le gouvernement promet de déployer des efforts supplémentaires durant l’année en cours, en mettant davantage de moyens humaines et matériels en vue de combattre le fléau de la fraude fiscale.

Fouad Irnatene