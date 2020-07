Première carte virtuelle en Algérie : TRUST BANK ALGERIA lance l'EASY CARD

Easy Card constitue la solution idéale pour des achats sécurisés sur internet. À l’ère du numérique, la carte bancaire virtuelle favorise la sécurité des achats sur internet. L'Easy Card est une carte de paiement international dématérialisée nominative ayant une date de validité, ainsi qu’un code dénommé CVC2 pour effectuer une transaction. La durée de validité maximale d’Easy Card est de deux mois à compter de sa date d’émission, le plafond de rechargement de la carte peut atteindre 500 euros. L'Easy Card est utilisée pour effectuer de vrais achats via internet, et tout cela en un seul clic, aussi simple d’utilisation. Chaque titulaire d’un compte euro, qu’il soit porteur ou pas d’une carte prépayée Master Card, peut générer, en un mois, deux cartes virtuelles «Easy Card», à la fois, via : tb@net+ disponible sur le site la banque http://www.trustbank.dz/, ou Trust Connect.

L'Easy Card by Master Card est un produit bancaire proposé par Trust Bank dans le cadre d’une stratégie de transition numérique dont le commerce électronique algérien a vraiment besoin. A travers Easy Card, Trust Bank Algeria renforce la sécurité des transactions sur internet conformément aux normes les plus exigeants. Une orientation qui reflète la confiance que la banque ne cesse de construire avec ses clients algériens et étrangers résidents en Algérie.

R.E.