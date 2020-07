Le président Tebboune reçoit l'ambassadrice de Hongrie

L’ambassadrice hongroise

«L’Algérie retrouve sa voie vers la prospérité et le rayonnement»

L'amitié que l'Algérie et la Hongrie entretiennent depuis toujours «pourra être de nouveau mieux exploitée et davantage mise en valeur», a affirmé mercredi à Alger l'ambassadrice de la République de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz.

«La Hongrie a toujours entretenu des liens amicaux et forts avec l’Algérie, et nous étions d’accord avec le Président Tebboune que dans le contexte actuel, cette amitié pourra être de nouveau mieux exploitée et davantage mise en valeur», a-t-elle déclaré au sortir de l'audience que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui a accordée au terme de sa mission, indique un communiqué de l'ambassade de la Hongrie en Algérie.

Elle a estimé, dans ce contexte, que les deux pays entretiennent «d’excellentes relations et une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine du sport et de l’olympisme, celui de la culture, ainsi que dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation».

«Ceci nous ouvre la possibilité d’approfondir nos liens désormais à l’aide de la jeunesse qui se découvre, et qui découvre le potentiel et les qualités de ce partenariat», a-t-elle ajouté. L'ambassadrice a rappelé, à ce titre, qu'«un vol direct relie les deux capitales depuis 2016» et que «100 bourses d’études sont proposées chaque année aux étudiants algériens en master et doctorat», dans le cadre d’un programme inter-gouvernemental.

Selon Mme Helga Katalin Pritz, la commission économique mixte intergouvernementale algéro-hongroise «prépare déjà sa troisième session, soutenue également par un conseil d’Affaires bilatéral, et les échéances de haut niveau sont sur l’agenda».

«Je quitte l’Algérie à un moment de défis particulièrement éprouvants. Une partie de ces défis, nous les partageons : c’est dans ces moments que nous avons réellement besoin d’amis», a-t-elle estimé, affirmant que «la Hongrie reste aux côtés de l’Algérie, comme elle l’a toujours été, sachant que l’Algérie est en train de retrouver sa voie vers la prospérité et le rayonnement sous la direction avisée et visionnaire du président de la République».

Elle a soutenu, en outre, que «le Gouvernement hongrois continue à s’engager, aux côtés du gouvernement algérien, davantage à renforcer les liens d’amitié et reste à l’écoute de ses partenaires algériens pour trouver les meilleures voies, afin d’élaborer cette coopération au bénéfice des futures générations».

Qualifiant l'Algérie de «magnifique pays d’accueil», Mme Pritz a affirmé que ses 5 années de mandat d’Ambassadeur de Hongrie à Alger étaient «décisives dans l’Histoire de l’Algérie» et «très marquantes également dans l’histoire des relations algéro-hongroises».