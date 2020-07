Hôtel des Monnaies : Visite d’inspection du Premier ministre

Un communiqué du Premier ministère indique qu'au cours de sa visite des différents compartiments de fabrication des billets de banque et de pièces de monnaie ainsi que des documents sécurisés, le Premier ministre s’est longuement entretenu avec le personnel et a pris connaissance de leurs conditions de travail. Abdelaziz Djerad a insisté sur la nécessité de moderniser l’outil de production, en soulignant l’importance de l’impression des billets de banque et de la frappe des pièces de monnaie, selon les standards internationaux, mais en intégrant les symboles de notre histoire nationale. Le Premier ministre a tenu une séance de travail avec les cadres de la Banque d’Algérie, en présence du ministre des Finances, et a confirmé l’attribution d’une assiette de terrain pour la réalisation d’un nouveau complexe industriel et technologique, devant abriter une imprimerie de haute technologie, le siège de la Caisse générale de la Banque d’Algérie, un centre national de tri de billets de banque, une fonderie et un centre de formation aux métiers de fabrication fiduciaire.

Le Premier ministre a tenu à féliciter et encourager l’ensemble des travailleurs de l’Hôtel des Monnaies pour les efforts louables consentis, notamment, durant cette période difficile de pandémie.