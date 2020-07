Plan national de relance socio-économique : Plaidoyer pour des réformes profondes

Pour Mohamed Achir, économiste, ce Plan doit s’atteler à la réhabilitation de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés «ce qui exige un saut qualitatif dans la qualité des institutions, un personnel compétant et intègre, une administration moderne et facilitatrice». Pour la réalisation des objectifs économiques indispensables pour le redressement et l'ajustement des comptes publics de l'Etat (comptes extérieurs, comptes intérieurs et liquidités des banques), l’universitaire trouve impératif de «penser à des mécanismes efficaces et opérationnels». Toutefois, prévient-il, «la rigidité des institutions publiques, dont l’administration fiscale, les domaines, les douanes, les banques dans leur fonctionnement ne permettront pas de produire un impact à court terme». Le Dr Achir préconise la réforme du champ d’intervention de l’administration centrale et locale et sa relation avec les opérateurs économiques. A ses yeux, la sécurité juridique est également une condition sine qua non pour rendre confiance aux investisseurs nationaux et étrangers.

Dans le domaine fiscal, l’économiste propose une réforme profonde, globale et intersectorielle qui touchera la chaîne économique en amont et en aval. La facturation et la traçabilité des transactions, explique-t-il, «doivent être les maîtres-mots de cette réforme». S’y ajoutent la numérisation du système bancaire et fiscal à travers l'obligation des paiements électroniques ainsi que l’accompagnement, par les services de renseignements financiers, de l'administration fiscale et bancaire dans la lutte contre les transactions illicites».

Pour l’émergence d’une vraie industrie du numérique

Le président de la République a appelé les ministres concernés à entamer immédiatement, sous la supervision du Premier ministre, la recherche des mécanismes efficaces à même de réduire, à court terme, les dépenses inutiles et d'augmenter les revenus à travers l'encouragement de la production nationale et la généralisation de la numérisation. Sur ce dernier point, Abderrahmane Hadef, consultant en Business Development relève le grand retard en termes de transition numérique, ce qui a engendré beaucoup de dysfonctionnements que ce soit pour le système de gouvernance publique ou bien en termes de performances du système économique. Toutefois, relève-t-il, «nous constatons à la fois une prise de conscience et surtout une réelle volonté politique du président de la République pour remédier à cette situation et se mettre à jour avec la nouvelle ère économique fortement dépendante des technologies de l’information et de la communication». L’économiste indique que les différents intervenant doivent «disposer d’un écosystème favorable pour l’émergence d’une vraie industrie du numérique à travers la levée de toutes les contraintes rencontrées au quotidien».

Selon lui, «il est impératif de revoir tout le cadre réglementaire et légal régissant les activités du numérique. Aussi il faut rapidement travailler à l’amélioration et au développement des infrastructures et moyens, en premier lieu la qualité du service internet, résoudre la problématique du hosting (hébergement des données), définir et développer un système de cyber sécurité».

Assurances : appel à un organe indépendant de régulation

M. Hadef appelle à faire participer les compétences nationales en interne et à l’étranger à l'élan de modernisation de l'économie et faire valoir sa créativité et son génie.

Pour sa part, Hassan Khelifati, président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance et PDG d'Alliance Assurances, indique que le plan «doit s'articuler sur la libération des initiatives économiques, la levée de la discrimination entre le secteur public et privé, le lancement des réformes économiques et financières structurelles, profondes et irréversibles».

Pour le secteur des assurances, il appelle à «l’interdiction de la vente à crédit» ainsi que «l'indépendance de la régulation» et l’impératif de mettre fin à «la discrimination dans l'attribution des marchés». Khelifati évoque l’urgence d’une numérisation accélérée, la débureaucratisation et la refonte des procédures pour plus de transparence.

«La justice et le Conseil national de la concurrence doivent jouer un rôle important et indépendant comme arbitre diligent, efficace et sans aucune discrimination par rapport à la nature du statut ou l'origine du capital», conclut-il.

Fouad Irnatene