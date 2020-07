COMMENTAIRE : Amorce d'une véritable rupture

En l’espace de quelques semaines, la crise sanitaire que nous connaissons a mis à l’arrêt l'économie mondiale, plongeant ce faisant des millions de personnes dans la grande incertitude. Aussi, à l'instar d'autres pays, l'Algérie relativement épargnée par les bouleversements qui ont frappé l'économie mondiale, ambitionne d'entamer sans plus tarder et en profondeur la mise en œuvre de réformes socio-économiques. C'est dans ce cadre que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi, une séance de travail consacrée à l'examen du projet de Plan national de relance socio-économique, à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République. Les ministres concernés ont présenté des exposés sur les mesures pratiques proposées pour la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement visant l'édification d'une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l'économie du savoir et la gestion rationnelle des richesses nationales. C'est un véritable appel à la fin de l'économie de rente qu'a lancé le chef de l'Etat qui insiste à ce qu’on favorise le développement du pays sur les bases d'une économie diversifiée. Par cette nouvelle vision socio-économique, le pays devrait amorcer une véritable rupture avec les méthodes du passé dans la prise en charge des questions socioéconomiques.

Il est annoncé la mobilisation de tous les moyens disponibles pour la réalisation de grands chantiers et de projets sociaux et le président a ordonné le début de l'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet dans la wilaya de Tindouf et du gisement de zinc de Oued Amizour dans la wilaya de Bejaia.

Cette rupture avec l'économie de rente et l'édification d'une nouvelle économie «passe par le changement des mentalités et la libération des initiatives de toute entrave bureaucratique, la révision des textes juridiques en vigueur, ou leur adaptation en fonction de la logique économique et non des pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de mieux exploiter le génie national et de générer les richesses et les emplois sans exclusion, ni exclusive», a indiqué le président de la République.

Aussi, la prospérité du pays dicte à l'exécutif, en plus de présenter un front uni, d'inscrire le sens de l'intérêt général et l'intérêt national, en tête des priorités. Le président de la République a mis l'accent sur l'impératif de générer de la valeur ajoutée dans chaque projet, appelant à explorer toutes les terres, y compris les terres rares, aux fins d'amortir le recul des recettes de l'Etat. Cette rencontre fait donc écho à un plan de développement élaboré par le gouvernement qui prévoit de mobiliser les ressources nécessaires en favorisant l'investissement, la création de l'emploi, la valorisation des richesses. Il s’agit aussi de donner de l'espoir aux jeunes qui ont dénoncé la prédation et les privilèges ayant caractérisé la gestion de l'ancien système. Le Président Tebboune qui mesure l'ampleur de la tâche a appelé «à s'attaquer, avec fermeté, à l'argent sale dont les détenteurs veulent entraver l'opération de changement radical, amorcée le 12 décembre dernier». Rappelons que les procès intentés à des tenants de l'ancien système oligarque ont révélé au grand jour l'ampleur des dégâts d'une gestion catastrophique des affaires économiques du pays. Ils ont montré qu'il y avait un véritable village Potemkine qui dissimulait les prédations d'anciens ministres et hommes d'affaires. Ces derniers agissaient selon leur bon vouloir en toute impunité et échappant naturellement à tout contrôle. La justice continue de soulever le couvercle sur un système de prédation organisé et sur les dépenses dispendieuses. En écho à cet appel au changement, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et tout le gouvernement apportera très rapidement des réponses aux problèmes quotidiens des Algériens qui attendent un autre modèle de société, un autre système économique, une considération pour les relations humaines, une importance à la création d'emplois, la préservation des biens communs, une fiscalité juste, des contreparties aux aides de l’État aux entreprises.

Bref, un florilège de plaidoyers pour construire la nouvelle Algérie ! Les mesures de relance que prépare le gouvernement doivent impérativement s’atteler à l’urgence économique et à la réduction des inégalités. Pour cela, tout doit être revu en profondeur pour protéger et accompagner la transformation de toute l'économie dans une dynamique de transition sociale apaisée.

Farid Bouyahia