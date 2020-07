M. Abderrahmane Benbouzid à El Oued : Formation spécialisée pour les corps médicaux des services Covid-19

Cette formation s’assigne comme objectifs «la mise à niveau du corps médical, praticiens spécialistes et généralistes, exerçant dans les services de la Covid-19, en vue de leur permettre de gérer d’une manière efficiente cette pandémie, notamment dans ses phases dépistage et traitement», a indiqué M. Benbouzid. «La stratégie du ministère vise à conférer davantage d’efficacité aux activités du corps médical et paramédical exerçant aux services de la Covid-19, créées depuis l’apparition du Coronavirus», a-t-il soutenu.

«Un laboratoire d’analyses et de tests du Coronavirus sera ouvert au niveau de chaque wilaya», a annoncé le ministre qui a fait part d’éventuels examens et programmations de nouveaux hôpitaux pour une prise en charge optimale des malades. M. Benbouzid s’est enquis, lors de sa visite d'inspection à l’Etablissement public hospitalier Benamar-Djilani d’El-Oued, des activités du service Covid-19 et a écouté les préoccupations des corps médical et paramédical inhérentes, notamment au manque d'encadrement dans le paramédical. «L’Etat est déterminé à trouver une solution radicale aux problèmes qui risquent d’hypothéquer la meilleure prise en charge des malades», a rassuré le ministre. Après avoir inspecté un laboratoire d’analyses médicales relevant du secteur privé, M. Benbouzid, a salué les efforts menés par les laboratoires privés, et souligné que ces structures «trouveront de notre côté tout le soutien pour leurs démarches d’offrir des prestations médicales professionnelles». Le ministre a ensuite inspecté le chantier des travaux de réhabilitation de la maternité de la cité «17 Octobre», relevant de l’Etablissement hospitalier spécialisé «Mère-enfant», géré par une équipe médicale mixte algéro-cubaine, et dont la capacité d’accueil a été revue à la hausse. Il a également pris connaissance des activités du centre anti-cancer (CAC) où il a rappelé le lancement d’une plate-forme numérique susceptible d’assurer des prestations médicales de qualité destinée à fixer et réduire les délais de rendez-vous en radiothérapie et de rapprocher les malades de ces centres spécialisés, à la satisfaction des malades atteints de cancer. Sur site, Abderrahmane Benbouzid a appelé les directeurs et responsables des établissements hospitaliers à «apporter le soutien voulu à ces patients». Au terme de sa visite dans la wilaya d’El Oued, le ministre a présidé une séance de travail à huis-clos avec les cadres du secteur de la santé.