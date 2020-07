Éclairage : Des distorsions à la pelle

Tous les jours, de nouveaux cas sont signalés, ce qui en dit long sur la négligence et le non-respect des mesures de distanciation et le port du masque.

Beaucoup continuent malheureusement à nier l'existence du virus ou d'un quelconque danger. Pis, ils mènent le même rythme de vie, adoptent les comportements et attitudes habituels, s'adonnent à leurs passions.

Le tout sans tenir compte d'une situation épidémiologique de plus en plus complexe. En effet, on est encore loin d'une prise de conscience et d'une sagesse susceptibles d'instaurer une nouvelle culture et renoncer aux soirées dans les quartiers jusqu'à une heure tardive, en groupes et sans masque de protection contre un virus qui se propage pour prendre des proportions inquiétantes.

Le port de la bavette obligatoire ? Théoriquement, oui. Certains refusent d'admettre que la prévention passe par le port du masque, recommandé d'ailleurs par les médecins, car il demeure parmi les barrières les plus efficaces.

Il suffit de faire un tour dans les rues pour comprendre que les Algériens ont encore du mal à adopter ce geste.

L'espace public, à vrai dire, n'est pas protégé. Entre les hésitants, les inconscients et les amateurs du laisser-aller, l'indispensable accessoire est malmené et en voit des vertes et des pas mûres. Étrange paradoxe : même ces bouts de papier collés à l'entrée des magasins se voulant des rappels à l'ordre n'arrivent pas à créer ce réflexe chez le citoyen. Dans les supérettes, les magasins d'alimentation générale, les gérants sont confrontés tous les jours à la «résistance» de bien de personnes. A ces rappels et remarques s’ensuivent, la plupart du temps, des altercations verbales, ou carrément un changement brusque d'attitude du gérant pour accepter cette distorsion pour ne pas perdre ses clients. Dans certains espaces commerciaux, on passe même sur ce détail pour s'introduire dans ces endroits qui accueillent des foules, tous les jours que Dieu fait. Les gérants des bus privés sont confrontés également au même problème. Dans les marchés populaires, le non-port du masque est remarqué avec une absence flagrante de distanciation sociale. Les images de visages découverts, de bavettes au menton ou encore dans la poche ou dans la main ne choquent plus.

Aujourd'hui, nous sommes en phase de flambée épidémiologique, confirmée par les bilans quotidiens. Ainsi donc, il faut revenir à de meilleurs sentiments et respecter les dispositions de lutte contre le coronavirus, car c’est là l'unique solution pour éviter la contamination.

Samia D.